Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сикан: Мой гол - это работа всей команды
Нападающий Даниил Сикан описал свой гол в ворота Барселоны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий
"Очень счастлив одержать эту победу. Мы очень старались, и показали характер, настоящий характер "Шахтера".
Какие были основные требования от тренера? Всегда победа. Сегодня мы ее добыли, и это все.
Была ли сегодня "Барселона" слабее? В первой игре мы не проиграли им с крупным счетом, проиграли 2:1. Сейчас мы отыграли то, на что мы сыграли в первом матче, разобрали ошибки, и придерживались на поле дисциплины.
Почему не забили больше? Только благодаря их вратарю. Здесь можно играть в футбол, это Лига чемпионов, здесь дают играть в футбол. Самое сложное – это забить мяч.
Мой гол? Это работа всей команды. Судаков очень хорошо отдал на Гео, а Гео отдал прекрасную передачу на меня. Мне оставалось только завершить эту идеальную комбинацию.
Повреждение? Все хорошо, не за что волноваться.
Шансы на выход из группы? Так, как и у всех", – сказал Сикан пресс-службе "Шахтера".
Популярное сейчас
- Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной
- Пушич принес порядок, Хави в тупике, Ракицкий все еще топ. Пять мыслей после матча Шахтер – Барселона
- Хави: Это был один из худших матчей Барселоны за два года
- Третий раз в истории. Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
Комментарии 1