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Сикан: Мой гол - это работа всей команды

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 Нападающий Даниил Сикан описал свой гол в ворота Барселоны

Сикан: Мой гол - это работа всей команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
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Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан описал свой гол в ворота "Барселоны" и рассказал о характере повреждения, из-за которого он был заменен во втором тайме.

"Очень счастлив одержать эту победу. Мы очень старались, и показали характер, настоящий характер "Шахтера".

Какие были основные требования от тренера? Всегда победа. Сегодня мы ее добыли, и это все.

Была ли сегодня "Барселона" слабее? В первой игре мы не проиграли им с крупным счетом, проиграли 2:1. Сейчас мы отыграли то, на что мы сыграли в первом матче, разобрали ошибки, и придерживались на поле дисциплины.

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Почему не забили больше? Только благодаря их вратарю. Здесь можно играть в футбол, это Лига чемпионов, здесь дают играть в футбол. Самое сложное – это забить мяч.

Мой гол? Это работа всей команды. Судаков очень хорошо отдал на Гео, а Гео отдал прекрасную передачу на меня. Мне оставалось только завершить эту идеальную комбинацию.

Повреждение? Все хорошо, не за что волноваться.

Шансы на выход из группы? Так, как и у всех", – сказал Сикан пресс-службе "Шахтера".

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Лига чемпионов Барселона Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.11.2023 в 09:28
Гол бесподобен по красоте и гениален по исполнению
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
08.11.2023 в 09:28
Гол бесподобен по красоте и гениален по исполнению
Ответить
1
0

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