  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. РБ Зальцбург - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Зальцбург - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов

Встреча второй и третьей команды группы D – смотреть прямую трансляцию

РБ Зальцбург - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов намерен во второй раз подряд обыграть австрийского гегемона.

Лига чемпионов, группа D, четвертый тур

8 ноября 2023. Зальцбург, "Ред Булл Арена"

“РБ Зальцбург” 22:00 “Интер”

Телетрансляция – Megogo Футбол 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу РБ Зальцбурґ - Інтер
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча РБ Зальцбург - Интер на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Зинченко начнет матч Лиги чемпионов с Севильей на скамейке запасных
yellow-arrow
Трубин на месте. Реал Сосьедад – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Надежда на первые очки. Реал Сосьедад - Бенфика. Текстовая трансляция матча ЛЧ
Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов телетрансляции Интер (Милан) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде