РБ Зальцбург - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов намерен во второй раз подряд обыграть австрийского гегемона.

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Лига чемпионов, группа D, четвертый тур

8 ноября 2023. Зальцбург, "Ред Булл Арена"

“РБ Зальцбург” 22:00 “Интер”

Телетрансляция – Megogo Футбол 6

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу РБ Зальцбурґ - Інтер Смотреть трансляцию