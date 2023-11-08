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РБ Зальцбург - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча второй и третьей команды группы D – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов намерен во второй раз подряд обыграть австрийского гегемона.
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Лига чемпионов, группа D, четвертый тур
8 ноября 2023. Зальцбург, "Ред Булл Арена"
“РБ Зальцбург” 22:00 “Интер”
Телетрансляция – Megogo Футбол 6
Трансляція матчу РБ Зальцбурґ - ІнтерСмотреть трансляцию
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