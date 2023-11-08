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ЛЧ. Бавария - Галатасарай 2:1. Кейн знает свое дело

Лига Чемпионов
Обновлено

Дубль Харри в конце матча приносит Баварии непростую победу

ЛЧ. Бавария - Галатасарай 2:1. Кейн знает свое дело

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
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“Бавария” в очередной раз пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля выиграла все четыре матча в своей группе, в том числе и в среду вечером с “Галатасарай”. Турецкий чемпион создал больше проблемы “Рекордмайстеру”, но дубль Харри Кейна в конце матча все же позволил “Баварии” продлить свою удивительную победную серию в группе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа A, четвертой тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Галатасарай” 2:1

Голы: Кейн 8, Кейн 86 – Бакамбу 90+3

“Бавария”: Нойер – Мазрауи, Упамекано (Лаймер 72), Ким, Дэвис – Горетцка, Киммих – Коман (Гнабри 88), Мусиала (Мюллер 40), Сане (Тель 72) – Кейн

“Галатасарай”: Муслера – Боэй, Санчес, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон 78) – Айхан (Оливейра 69), Торрейра – Зиеш (Йылмаз 57), Актюркоглу, Заха (Бакамбу 79) – Икарди (Тете 69)

Предупреждения: Дэвис 19 – Бардакджи 34, Бакамбу 90+6

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 4 4 0 0 11-6 +5 12
2 "Копенгаген" 4 1 1 2 7-8 -1 4
3 "Галатасарай" 4 1 1 2 7-9 -2 4
4 "Манчестер Юнайтед" 4 1 0 3 9-11 -2 3
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