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ЛЧ. Бавария - Галатасарай 2:1. Кейн знает свое дело
Дубль Харри в конце матча приносит Баварии непростую победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Бавария” в очередной раз пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля выиграла все четыре матча в своей группе, в том числе и в среду вечером с “Галатасарай”. Турецкий чемпион создал больше проблемы “Рекордмайстеру”, но дубль Харри Кейна в конце матча все же позволил “Баварии” продлить свою удивительную победную серию в группе Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа A, четвертой тур. Мюнхен, “Альянц Арена”
“Бавария” – “Галатасарай” 2:1
Голы: Кейн 8, Кейн 86 – Бакамбу 90+3
“Бавария”: Нойер – Мазрауи, Упамекано (Лаймер 72), Ким, Дэвис – Горетцка, Киммих – Коман (Гнабри 88), Мусиала (Мюллер 40), Сане (Тель 72) – Кейн
“Галатасарай”: Муслера – Боэй, Санчес, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон 78) – Айхан (Оливейра 69), Торрейра – Зиеш (Йылмаз 57), Актюркоглу, Заха (Бакамбу 79) – Икарди (Тете 69)
Предупреждения: Дэвис 19 – Бардакджи 34, Бакамбу 90+6
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|4
|4
|0
|0
|11-6
|+5
|12
|2
|"Копенгаген"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|-1
|4
|3
|"Галатасарай"
|4
|1
|1
|2
|7-9
|-2
|4
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|9-11
|-2
|3
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