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ЛЧ. ПСВ – Ланс 1:0. Эйндховен спутал карты в группе B
ЛЧ. ПСВ – Ланс 1:0. Эйндховен спутал карты в группе B
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, группа B. 4-й тур
Эйндховен, Филипс Стадион
ПСВ Эйндховен – Ланс 1:0
Гол: де Йонг 12
ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест – Схаутен, Тил (Тилльман, 66), Верман (Сайбари, 66) – Лосано (Вертессен, 90+3), Бакайоко, де Йонг (Пепи, 90+3)
Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Франковски (Гилавоги, 78), Менди (Эль-Энауи, 66), Абдул-Самед, Мачадо (Айдара, 78) – Сотока, Томассон (Фюльжени, 65) – Ваи (Саид, 82)
Предупреждения: Лосано 38, Рамальо 45 – Мачадо 42, Данзо 43, Ваи 45, Сотока 45, Гради 52, Медина 53, Гилавоги 82
Удаление: Гилавоги 90+2 (вторая желтая)
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