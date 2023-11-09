Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с Копенгагеном

Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче Лиги чемпионов за фол на защитнике "Копенгагена" Элиасе Йелерте. Форвард "Манчестер Юнайтед" наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр Донатас Румшас после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.

"Ни в коем случае [не красная карточка]. Маркус просто пытается поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрит на мяч. На стоп-кадре, который видел арбитр, это выглядит ужасно. Это было не злонамеренно, это не является серьезным нарушением правил", - сказал бывший хавбек "МЮ" в эфире TNT Sports.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз согласился с Гаргривзом и выразил сомнения в компетенции арбитров, которые обслуживали матч.

"Рэшфорд выставил ногу, чтобы закрыть мяч, он даже не смотрит на игрока. Здесь есть сомнения относительно понимания игры судьей", - сказал Скоулз.