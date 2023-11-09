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Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с Копенгагеном

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Харгривз и Скоулз высказались о красной карточке Рэшфорда

Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с Копенгагеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче Лиги чемпионов за фол на защитнике "Копенгагена" Элиасе Йелерте. Форвард "Манчестер Юнайтед" наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр Донатас Румшас после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.

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"Ни в коем случае [не красная карточка]. Маркус просто пытается поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрит на мяч.

На стоп-кадре, который видел арбитр, это выглядит ужасно. Это было не злонамеренно, это не является серьезным нарушением правил", - сказал бывший хавбек "МЮ" в эфире TNT Sports.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз согласился с Гаргривзом и выразил сомнения в компетенции арбитров, которые обслуживали матч.

"Рэшфорд выставил ногу, чтобы закрыть мяч, он даже не смотрит на игрока. Здесь есть сомнения относительно понимания игры судьей", - сказал Скоулз.

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Копенгаген Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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