Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с Копенгагеном

Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче Лиги чемпионов за фол на защитнике "Копенгагена" Элиасе Йелерте. Форвард "Манчестер Юнайтед" наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр Донатас Румшас после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз согласился с Гаргривзом и выразил сомнения в компетенции арбитров, которые обслуживали матч.

Marcus Rashford was given a red card for this challenge. pic.twitter.com/PLveHiZwc6