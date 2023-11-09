Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с Копенгагеном
Харгривз и Скоулз высказались о красной карточке Рэшфорда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче Лиги чемпионов за фол на защитнике "Копенгагена" Элиасе Йелерте. Форвард "Манчестер Юнайтед" наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр Донатас Румшас после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.
Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.
"Ни в коем случае [не красная карточка]. Маркус просто пытается поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрит на мяч.
На стоп-кадре, который видел арбитр, это выглядит ужасно. Это было не злонамеренно, это не является серьезным нарушением правил", - сказал бывший хавбек "МЮ" в эфире TNT Sports.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз согласился с Гаргривзом и выразил сомнения в компетенции арбитров, которые обслуживали матч.
"Рэшфорд выставил ногу, чтобы закрыть мяч, он даже не смотрит на игрока. Здесь есть сомнения относительно понимания игры судьей", - сказал Скоулз.
Marcus Rashford was given a red card for this challenge. pic.twitter.com/PLveHiZwc6— ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2023
Популярное сейчас
- Лунин помог Реалу выйти в плей-офф ЛЧ, выбор Реброва и сенсация в Копенгагене. Главные новости 8 ноября
- Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3. Обзор матча и видео голов
- Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
- Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО