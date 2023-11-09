Лига Чемпионов
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Традиционный выход из группы. Бавария - Галатасарай 2:1. Обзор матча, видео голов
Бавария - Галатасарай ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Баварии" было не очень легко в этом матче, но команда победила и в целом довольно уверенно, спокойно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Собственно, традиционно для себя. А вот "Галатасараю" еще приходится бороться. Есть шансы на евровесну.
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа A, четвертой тур. Мюнхен, “Альянц Арена”
Голы: Кейн 8, Кейн 86 – Бакамбу 90+3
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