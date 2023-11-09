Традиционный выход из группы. Бавария - Галатасарай 2:1. Обзор матча, видео голов

"Баварии" было не очень легко в этом матче, но команда победила и в целом довольно уверенно, спокойно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Собственно, традиционно для себя. А вот "Галатасараю" еще приходится бороться. Есть шансы на евровесну.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа A, четвертой тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” – “Галатасарай” 2:1

Голы: Кейн 8, Кейн 86 – Бакамбу 90+3