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Сикан: Понимаем, что в матче с Антверпеном нам нужна только победа

Лига Чемпионов

Во вторник - очень важный матч Шахтера в группе ЛЧ

Сикан: Понимаем, что в матче с Антверпеном нам нужна только победа

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном", который состоится во вторник, 28 ноября.

– Даниил, в последнее время "Шахтер" немного забивает, почему так? В первой игре с бельгийским клубом ты оформил дубль, попытаешься ли повторить успех завтра?

– Для нас самое главное – не большое количество голов, а результат, а именно победа. Завтра мы рассчитываем исключительно на положительный для "Шахтера" итог.

– Повлияла ли на команду потеря очков в последнем матче с "Полисьем"? Почему не удалось забить?

– Нет, не повлияла, понимаем ведь, что впереди в чемпионате много поединков, в которых можно как потерять очень много очков, так и пройти дистанцию вообще без потерь. Все в наших руках нужно только побеждать. Игру с "Полесьем" хочется забыть, сейчас все мысли о следующем матче.

– "Шахтер" уже играл с "Антверпеном", что можешь сказать об этой команде? Как "Шахтер" собирается действовать завтра и какие сильные стороны отметишь?

– "Антверпен" – очень хорошая команда, которая демонстрирует комбинационный футбол, играет вперед и постоянно ищет свободные зоны, любит атаковать через середину. В составе очень хорошие футболисты как атаки, так и защиты. Но, как и любой клуб, у "Антверпена" есть и слабые стороны. Будем стараться максимально воспользоваться оставшимся временем, чтобы подготовить и нашу команду, и нашу атаку к завтрашней игре. Надеюсь, подойдем к матчу с максимальным настроением, понимаем ведь, что нужна только победа.

– В этой Лиги чемпионов немецкий "Фолькспаркштадион" стал домашним для "Шахтера". Чувствуете ли вы себя комфортно, как дома, ведь в Гамбурге вас приходят поддержать не только украинцы, но и местные болельщики?

– Конечно, уж очень хочется играть с болельщиками дома, в Украине, но пока это невозможно. Благодарю болельщиков, которые приходят на наши матчи в Гамбурге, поддерживают и дают нам второй дом в этом городе.

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Источник:
ФК Шахтар
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