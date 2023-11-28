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Галатасарай - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Для команды тен Хага это сейчас или никогда
Getty Images / Global Images Ukraine
Ужасный групповой этап Лиги Чемпионов, который проводит "Манчестер Юнайтед", все еще не безнадежен и даже из такого тяжелого положения манкунианцы могут выбраться. Нужно лишь обыграть "Галатасарай", но насколько легко будет это сделать на адской арене в Стамбуле? Задача точно не из легких.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 29 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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