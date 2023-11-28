  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Галатасарай - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Для команды тен Хага это сейчас или никогда

Галатасарай - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ужасный групповой этап Лиги Чемпионов, который проводит "Манчестер Юнайтед", все еще не безнадежен и даже из такого тяжелого положения манкунианцы могут выбраться. Нужно лишь обыграть "Галатасарай", но насколько легко будет это сделать на адской арене в Стамбуле? Задача точно не из легких.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 29 ноября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Галатасарай" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Тет Гаг выступил на прессконференции накануне матча ЛЧ
yellow-arrow
15-летний игрок Милана не имеет права играть в ЛЧ
yellow-arrow
Анчелотти: Я не буду говорить о своем будущем
Лига чемпионов Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Окан Бурук Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости