Галатасарай - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Ужасный групповой этап Лиги Чемпионов, который проводит "Манчестер Юнайтед", все еще не безнадежен и даже из такого тяжелого положения манкунианцы могут выбраться. Нужно лишь обыграть "Галатасарай", но насколько легко будет это сделать на адской арене в Стамбуле? Задача точно не из легких.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 29 ноября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Галатасарай" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.