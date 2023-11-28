Реал Мадрид - Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Реал" уже вышел из группы, но еще не гарантировал себе первое место. "Наполи" в этом же квартете идет вторым, но "Брага" еще может его догнать.

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Конечно, Мадрид фаворит. Он проходит сезон почти безупречно - лидирует в Ла Лиге с 11 победами в 14 матчах, а в Лиге чемпионов выиграл все 4 встречи; в том числе переиграл и "Партенопеи" на "Диего Марадона" (3:2).

"Наполи", в свою очередь, получил важный эмоциональный заряд после смены тренера, но в Серии А команда идет лишь 4-й, и это ставит под сомнение ее способность дать бой на "Бернабеу".

Сумеют ли итальянцы удивить - увидим в среду , 29 ноября , прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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