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Реал Мадрид - Наполи. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
"Реал Мадрид" - "Наполи": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.11.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Реал" уже вышел из группы, но еще не гарантировал себе первое место. "Наполи" в этом же квартете идет вторым, но "Брага" еще может его догнать.
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Конечно, Мадрид фаворит. Он проходит сезон почти безупречно - лидирует в Ла Лиге с 11 победами в 14 матчах, а в Лиге чемпионов выиграл все 4 встречи; в том числе переиграл и "Партенопеи" на "Диего Марадона" (3:2).
"Наполи", в свою очередь, получил важный эмоциональный заряд после смены тренера, но в Серии А команда идет лишь 4-й, и это ставит под сомнение ее способность дать бой на "Бернабеу".
Сумеют ли итальянцы удивить - увидим в среду, 29 ноября, прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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