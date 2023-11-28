Зубков – лучший игрок матча против Антверпена по версии УЕФА

Сегодня Шахтёр победил Антверпен со счетом 1:0 и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

В сегодняшнем матче Александр Зубков признан лучшим игроком. Информацию об этом распространила группа технических наблюдателей УЕФА, подчеркивая, что он оказался опасным игроком на протяжении всего матча