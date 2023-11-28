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Зубков – лучший игрок матча против Антверпена по версии УЕФА
Группа технических наблюдателей УЕФА признала Зубкова опасным игроком
UEFA
Сегодня Шахтёр победил Антверпен со счетом 1:0 и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
В сегодняшнем матче Александр Зубков признан лучшим игроком. Информацию об этом распространила группа технических наблюдателей УЕФА, подчеркивая, что он оказался опасным игроком на протяжении всего матча
"Он был опасным на протяжении всей игры, технически отличный с хорошим контролем мяча. Он заставлял защитников и был креативным в своем движении, занимая хорошие позиции между линиями. Он упорно работал за пределами владения мячом и был дисциплинированным ради командной формы. Всегда создавал угрозу своей подачей при распасовке"
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