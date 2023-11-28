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Зубков определил причины нереализованных моментов в игре против Антверпена
Вингер Шахтера делится своими впечатлениями после игры Лиги Чемпионов
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Александр Зубков, вингер "Шахтера", который отдал ассист на Николая Матвиенко в матче против "Антверпена" (1:0), поделился своими впечатлениями после игры в интервью для MEGOGO.
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"Матч был суперовым, атмосфера на высоте. Для нас это важная победа, поскольку мы продолжаем борьбу за выход в плей-офф. Настроение очень позитивное, и мы готовы к дальнейшим испытаниям", - отметил футболист.
Относительно причин неудачных моментов, он высказал предположение:
"Почему мы не использовали свои возможности? Возможно, немного нервничали. Возможно, повлиял плохой газон. Не могу точно сказать. Главное - победа, и мы идем дальше".
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