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Зубков определил причины нереализованных моментов в игре против Антверпена

Лига Чемпионов
Обновлено

Вингер Шахтера делится своими впечатлениями после игры Лиги Чемпионов

Зубков определил причины нереализованных моментов в игре против Антверпена

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зубков, вингер "Шахтера", который отдал ассист на Николая Матвиенко в матче против "Антверпена" (1:0), поделился своими впечатлениями после игры в интервью для MEGOGO.

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"Матч был суперовым, атмосфера на высоте. Для нас это важная победа, поскольку мы продолжаем борьбу за выход в плей-офф. Настроение очень позитивное, и мы готовы к дальнейшим испытаниям", - отметил футболист.

Относительно причин неудачных моментов, он высказал предположение:

"Почему мы не использовали свои возможности? Возможно, немного нервничали. Возможно, повлиял плохой газон. Не могу точно сказать. Главное - победа, и мы идем дальше".

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