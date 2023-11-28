Ризнык: В перерыве Пушич зарядил нас эмоциями. Шахтер контролировал матч, надежно сыграл в обороне

Журналист сайта UA-Футбол Максим Кучер расспросил голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка о победном матче против "Антверпена" (1:0).

- Это вторая подряд сухая победа в Лиге чемпионов для "Шахтера", особенно для вас это важно как для голкипера. Особый настрой на этот турнир?

- Конечно, мы вышли, чтобы бороться за выход в плей-офф. Мы обеспечили себе евровесну, теперь надо стараться выжать максимум из того, что мы имеем.

- Какую установку дал Пушич в перерыве, вы уже тогда вели в счете - сказал держать мяч?

- Да, подкорректировал нашу игру, зарядил нас эмоциями и сказал выходить, играть в футбол дальше.

- Хватило ли вам физической выносливости на этот матч, потому что в конце было немного тяжеловато ...

- В игре есть такие моменты, когда команда немного наедается, но мы контролировали матч, надежно сыграли в обороне, поэтому нам удалось победить.

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- Очень много болельщиков присутствовали сегодня на стадионе, их было слышно, но слышали ли вы поддержку украинского фан-сектора?

- Да, конечно, было и наших людей много, за что мы им спасибо, за такую поддержку, это также и их победа.

- Чем вас удивил Антверпен, особенно в атаке?

- Мы хорошо сыграли в защите, поэтому им практически ничего не удавалось в атакующей фазе. Мы были готовы к такой игре.