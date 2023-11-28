ЛЧ. Манчестер Сити – РБ Лейпциг 3:2. Камбек имени Фодена

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур

Манчестер, Этихад Стэдиум

Манчестер Сити – РБ Лейпциг 3:2

Голы: Холанд 54, Фоден 70, Альварес 87 – Опенда 13, 33

"Манчестер Сити" гарантировал себе выход с первого места в группе G, добыв волевую победу в матче с "РБ Лейпцигом". Подопечные Гвардиолы явно недооценили "красных быков", которые сделали выводы после весеннего провала на "Этихад Стэдиум", и едва не сотворили сенсацию. Но Фил Фоден не позволил ей свершиться.

"Сити" сегодня собирался добыть результат в экономрежиме, учитывая сложный календарь. И их можно было понять: позади сложные игры с "Челси" и "Ливерпулем", впереди – не менее изнурительные бои с "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой". Поэтому Пеп дал шанс Ортеге занять место в воротах, попробовал Льюиса выше опорной зоны и дал Грилишу возможность набрать форму. А главное команда действовала явно медлительнее обычного.

И это дало "РБ Лейпцигу" шансы. "Сити" традиционно целиком контролировал ход поединка, но только не контратаки соперника. Гибридную роль центрбека-опорника не тянул Аканджи, Диаш проигрывал единоборства, а Родри нетипично ошибался в коротких передачах. В таких условиях расцвёл Опенда и Симонс.

Лои дважды за тайм убегал в контратаки с центрального круга, после чего крайне хладнокровно действовал в завершающей стадии. Сначала после выноса от Бласвиха Опенда проскочил Аканджи, а во второй голевой комбинации удрал от Диаша. Если бы не либеральное судейство, португалец мог уйти с поля ещё до перерыва за срыв контратаки и фол на Симонсе.

На второй тайм вышел совсем другой "Сити". Гвардиола явно не собирался проигрывать первый домашний матч в ЛЧ за 4 сезона, хотя на тот момент его команда всё равно сохраняла первенство в квартете. Классно освежили игру с лавки Альварес и Доку, но в первую очередь камбек был вдохновлён игрой Фодена, которому наконец начали доставлять мяч между линий.

Классное движение Фодена и Альвареса сходу породило голевую комбинацию, в ходе которой Фил ассистировал на Холанда. Ещё через 15 минут Фоден снова оставил в дураках Симакана, классно нашёл 2 квадратных метра простора и крайне эффектно завершил комбинацию ударом в нижний угол. Финальный гол стал следствием шикарного прохода Доку и движения Фодена, который на этот раз ассистировал Хулиану Альваресу. 3:2.

"Сити" после перерыва был абсолютно безжалостен. Пожалуй, эти 45 минут были не менее убийственные, чем те унизительные 7:0 прошедшей весной. Но "быки" тоже могут быть довольны. Разгром они не потерпели, а Опенда в очередной раз блеснул на самом высоком уровне. Да и второе место никуда от них не делось. Единственная беда – повреждение Хави Симонса после стыка с Аканджи.

Манчестер Сити: Ортега – Уокер (Альварес, 54), Рубен Диаш (Аке, 46), Гвардиол (Гомес, 90+4) – Аканджи, Родри – Фоден, Льюис, Бернарду Силва, Грилиш (Доку, 54) – Холанд

РБ Лейпциг: Бласвих – Айдара (Карвалью, 74), Симакан, Клостерманн, Лукеба, Раум – Форсберг (Баумгартнер, 60), Шлагер, Зайвальд, Симонс (Поульсен, 75) – Опенда (Шешко, 60)

Предупреждение: Рубен Диаш 21