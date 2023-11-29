Галатасарай - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Манчестер Юнайтед" некуда отступать. Поражение от "Галатасарая" оставит команду Эрика тен Хага без плей-офф Лиги чемпионов. Но и чемпион Турции в каждом матче группы демонстрировал хорошую игру, поэтому не будет легким соперником для МЮ.

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Лига чемпионов, группа А, пятый тур

29 ноября 2023. Стамбул, "Рамс Парк"

“Галатасарай” 19:45 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Галатасарай - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию