Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Решающий матч для Юнайтед в группе – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" некуда отступать. Поражение от "Галатасарая" оставит команду Эрика тен Хага без плей-офф Лиги чемпионов. Но и чемпион Турции в каждом матче группы демонстрировал хорошую игру, поэтому не будет легким соперником для МЮ.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Лига чемпионов, группа А, пятый тур
29 ноября 2023. Стамбул, "Рамс Парк"
“Галатасарай” 19:45 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Спорный пенальти Мбаппе на 90+8 минуте. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов
- Есть первый плей-офф за три года! Барселона - Порту 2:1. Видео голов и обзор матча
- В Украине погиб замкомандира 14-го армейского корпуса РФ, - источник
- Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО