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Бавария - Копенгаген: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сколько голов забьет Харри Кейн? – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" выиграла все четыре предыдущих матча в своей группе и гарантировала себе первое место. Но в Мюнхене любят ставить новые рекорды, поэтому никто "Копенгаген" недооценивать не будет.
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Лига чемпионов, группа А, пятый тур
29 ноября 2023. Мюнхен, "Альянц Арена"
“Бавария” 22:00 “Копенгаген”
Телетрансляция – Megogo Футбол 5
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