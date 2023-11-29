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Бавария - Копенгаген: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Сколько голов забьет Харри Кейн? – смотреть прямую трансляцию

Бавария - Копенгаген: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" выиграла все четыре предыдущих матча в своей группе и гарантировала себе первое место. Но в Мюнхене любят ставить новые рекорды, поэтому никто "Копенгаген" недооценивать не будет.

Лига чемпионов, группа А, пятый тур

29 ноября 2023. Мюнхен, "Альянц Арена"

“Бавария” 22:00 “Копенгаген”

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

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