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Симеоне - 3-й тренер со 100 матчами во главе одного клуба в Лиге чемпионов

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Больше только у двух тренеров

Симеоне - 3-й тренер со 100 матчами во главе одного клуба в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Диего Симеоне стал 3-м тренером, который достиг 100 матчей в ЛЧ с одним клубом.

Матч с "Фейеноордом" стал для аргентинца 100-м в Лиге чемпионов во главе "Атлетико". "Матрасники" победили со счетом (3:1) и гарантировали себе место в плей-офф.

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До Симеоне это достижение удавалось лишь Алексу Фергюсону в "Манчестер Юнайтед" (190 матчей в ЛЧ) и Арсену Венгеру в "Арсенале" (177 матчей).

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