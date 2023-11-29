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Брага – Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Бескомпромиссное противостояние аутсайдеров – смотреть прямую трансляцию

Брага – Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брага" выиграла всего лишь один матч в группе – у берлинского "Униона". С новым тренером берлинский дебют постарается добыть свою первую в истории победу в групповом раунде Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа С, пятый тур

29 ноября 2023. Брага, "Мунисипал"

“Брага” 22:00 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo Футбол 7

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