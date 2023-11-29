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Брага – Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Бескомпромиссное противостояние аутсайдеров – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брага" выиграла всего лишь один матч в группе – у берлинского "Униона". С новым тренером берлинский дебют постарается добыть свою первую в истории победу в групповом раунде Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов, группа С, пятый тур
29 ноября 2023. Брага, "Мунисипал"
“Брага” 22:00 “Унион” Берлин
Телетрансляция – Megogo Футбол 7
Текстова трансляція матчу Брага - УніонСмотреть трансляцию
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