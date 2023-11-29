Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белик: Шахтер U19 находится на уровне с Барселоной U19 и Порту U19
Горняки заняли третье место в своей группе Юношеской лиги УЕФА
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал
– С победой! Довольны ли командой?
– Мы победили, спасибо ребятам, но не все так гладко, потому что всегда будем искать, в чем должны быть лучше. Быстро открыли счет и после этого должны были играть увереннее, а мы расслабились и думали, что победа будет легкой. Пропустили мяч после индивидуальной ошибки, спасибо за то, что проявили "шахтерский" характер и вырвали победу.
Не буду прекращать повторять: не помню, чтобы "Барселона" U19 или "Порту" U19 нас переигрывали, когда забивали мячи, – мы сами помогли им в этом, ошибаясь индивидуально. Радуюсь победе, но расстроен, ведь нам не хватает немного, чтобы побороться за выход в плей-офф. Видимо, не хватает уверенности, своего стадиона и болельщиков, однако спасибо Гамбургу и болельщикам, которые присутствовали на матче, для нас это очень важно!
– Как будете настраиваться на игру с "Порту" U19?
– Лига чемпионов – это Лига чемпионов, каждая победа или гол – это большой опыт, мы должны бороться в каждом моменте. Перед матчем сказал, что должны 100% побеждать, ведь мы – уровень "Барселоны" U19 и "Порту" U19, если бы проиграли, то нас сравнивали бы с "Антверпеном" U19, а я считаю, что наш уровень выше. Не все зависит от нас, пожалуй, в лучшем случае придется побеждать "Порту" U19 со счетом 4:0. Будем стараться и надеяться, что футбольная судьба подарит шанс.
Популярное сейчас
- Динамо перенесло время начала матча с Оболонью
- УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
- Наставник Антверпена раскритиковал судейство в матче с Шахтером
- После финального свистка арбитр удалил игрока Антверпена и показал желтую футболисту Шахтера – известна причина
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО