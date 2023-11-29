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Белик: Шахтер U19 находится на уровне с Барселоной U19 и Порту U19

Лига Чемпионов
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Горняки заняли третье место в своей группе Юношеской лиги УЕФА

Белик: Шахтер U19 находится на уровне с Барселоной U19 и Порту U19

shakhtar.com

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Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал победу над "Антверпеном" U-19 (3:1) в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

– С победой! Довольны ли командой?

– Мы победили, спасибо ребятам, но не все так гладко, потому что всегда будем искать, в чем должны быть лучше. Быстро открыли счет и после этого должны были играть увереннее, а мы расслабились и думали, что победа будет легкой. Пропустили мяч после индивидуальной ошибки, спасибо за то, что проявили "шахтерский" характер и вырвали победу.

Не буду прекращать повторять: не помню, чтобы "Барселона" U19 или "Порту" U19 нас переигрывали, когда забивали мячи, – мы сами помогли им в этом, ошибаясь индивидуально. Радуюсь победе, но расстроен, ведь нам не хватает немного, чтобы побороться за выход в плей-офф. Видимо, не хватает уверенности, своего стадиона и болельщиков, однако спасибо Гамбургу и болельщикам, которые присутствовали на матче, для нас это очень важно!

– Как будете настраиваться на игру с "Порту" U19?

– Лига чемпионов – это Лига чемпионов, каждая победа или гол – это большой опыт, мы должны бороться в каждом моменте. Перед матчем сказал, что должны 100% побеждать, ведь мы – уровень "Барселоны" U19 и "Порту" U19, если бы проиграли, то нас сравнивали бы с "Антверпеном" U19, а я считаю, что наш уровень выше. Не все зависит от нас, пожалуй, в лучшем случае придется побеждать "Порту" U19 со счетом 4:0. Будем стараться и надеяться, что футбольная судьба подарит шанс.

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Источник:
ФК Шахтар
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