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Автогол в помощь. Шахтер U-19 разгромил Антверпен в Юношеской ЛЧ
Не без везения
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 28 ноября молодежная команда "Шахтера" в формально домашнем матче встречалась с ровесниками из "Антверпена" в рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА.
Горняки быстро вышли вперед, на 7-й минуте счет открыл Александр Ющенко. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинской команды.
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Во второй половине игры бельгийцы сумели сократить отставание благодаря точному удару Вандеплас. Однако спустя девять минут гости допустили ошибку, приведшую голу в собственные ворота.
Последнее слово было все же за "Шахтером" - на 83-й минуте финальную точку поставил Даниил Савин.
Подопечные Алексея Белика заработали 3 очка и и остаются на 3-м месте в таблице.
Юношеская лига УЕФА, 5-й раунд
"Шахтер" - "Антверпен" 3:1
Голы: Ющенко, 7, Эльмажад (автогол), 69, Савин, 83 - Вандеплас, 60
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