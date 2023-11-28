Автогол в помощь. Шахтер U-19 разгромил Антверпен в Юношеской ЛЧ

Во вторник, 28 ноября молодежная команда "Шахтера" в формально домашнем матче встречалась с ровесниками из "Антверпена" в рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА.

Горняки быстро вышли вперед, на 7-й минуте счет открыл Александр Ющенко. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинской команды.

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Во второй половине игры бельгийцы сумели сократить отставание благодаря точному удару Вандеплас. Однако спустя девять минут гости допустили ошибку, приведшую голу в собственные ворота.

Последнее слово было все же за "Шахтером" - на 83-й минуте финальную точку поставил Даниил Савин.

Подопечные Алексея Белика заработали 3 очка и и остаются на 3-м месте в таблице.

Юношеская лига УЕФА, 5-й раунд

"Шахтер" - "Антверпен" 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад (автогол), 69, Савин, 83 - Вандеплас, 60