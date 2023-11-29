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ЛЧ. Брага – Унион 1:1. Агония железных продолжается

Лига Чемпионов

Унион умудрился растерять перевес при игре в большинстве

ЛЧ. Брага – Унион 1:1. Агония железных продолжается

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига Чемпионов. Группа C, 5-й тур

Брага, Муниципальный стадион

Брага – Унион 1:1

Голы: Джало 51 – Гозенс 42

Брага: Матеус – Виктор Гомес (Мендес, 82), Фонте, Ниакате, Борха – Моутинью, Карвальо (Саатчи, 36), Саласар (Андре Орта, 82) – Рикарду Орта, Джало (Фернандеш, 82) – Банза (Абель Руис, 68)

Унион: Реннов – Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Руссийон – Фолланд, Хедира (Ааронсон, 79), Тузар (Хаберер, 61), Лаидуни (Крал, 78), Гозенс, Беренс (Фофана, 62)

Предупреждения: Виктор Гомес 33, Саласар 45 – Кнохе 3, Тузар 39, Бонуччи 45, Хедира 54

Удаление: Ниакате 31

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