Онана вновь лишил МЮ победы. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3. Обзор матча и видео голов

Только “Антверпен” пропустил в группе Лиге чемпионов больше голов (15), чем “Манчестер Юнайтед” (14). Не в последнюю очередь из-за кипера Андре Онана. Камерунец, казалось, уже освоился к новому клубу и партнерам, но в игре с “Галатасараем” Онана вновь взялся за старое. “Юнайтед” выигрывал 2:0 и 3:1, но турецкий чемпион дважды возвращался в игру благодаря голам со штрафного Зиеша – мяч влетел прямо в Онана, но вратарь МЮ забывал, как играть руками. Точку в матче поставил Актюркоглу. В итоге “Манчестер Юнайтед” на четвертом месте после пяти туров, и ему нужно не только побеждать “Баварию”, но и надеяться на благоприятный результат в параллельной игре.

Лига чемпионов, группа A, пятый тур

“Галатасарай” – “Манчестер Юнайтед” 3:3

Голы: Зиеш 29, Зиеш 62, Актюркоглу 71 – Гарначо 11, Фернандеш 18, Мактомини 55