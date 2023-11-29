ЛЧ. Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3. Ближнеугловая перестрелка в Стамбуле

Матч, который был решающим для обеих команд в контексте борьбы за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Особенно большое давление было на "красных дьяволов", учитывая их звездный статус и фактическое отсутствие каких-либо шансов на выход из группы в случае поражения. Ожидаемые стартовые составы в исполнении обоих тренеров лишь подогрели интерес перед стартовым свистком, активнее начали именно хозяева поля.

Однако, несмотря на старания стамбульцев давить на ворота Андре Онана, открыл счет герой прошлой недели Алехандро Гарначо: классная стеночка разыгранная между Бруну Фернандешем и Расмусом Гойлундом позволила португальцу вывести Гарначо на хорошую ударную позицию, тот пробил сильно и в ближний угол, Муслера подобного не ожидал, хотя именно контроль ближнего угла должен был быть его главной задачей в том моменте. 0:1.

Через несколько минут неожиданным выстрелом из-за пределов штрафной Бруну Фернандеш уже второй раз в этом матче попал в ближний угол Муслеры, почему-то уругвайский вратарь решил, что контролировать ближний угол — это не лучшая идея и есть дела поважнее. Он явно ошибся в этом суждении, 0:2 на 18-й минуте и фраза "Добро пожаловать в ад", которую выложили на трибунах болельщики "Галатасарая" перед стартовым свистком, стала выглядеть даже слегка комично.

С другой стороны, свои голы манкунианцы забили не после систематического давления, а скорее отдельными выходами на чужую половину поля и уколами, которые трудно назвать регулярными. Куда регулярнее атаковали их соперники. Даже после второго пропущенного гола турецкая команда не опустила руки. В частности был спорный момент с пенальти после нескольких ударов подряд от хозяев поля, но ВАР там нарушения правил не заметил.

Свой гол стамбульцы отквитали прямым ударом со штрафного, который исполнил Хаким Зиеш. Онана побежал ловить мяч в другой угол и забыл защитить свою, собственную, ближнюю, вратарскую. Это третий гол в этой встрече, забитый в ближний угол, оба вратаря ошибались похожим образом. Под конец тайма Мауро Икарди даже сравнял счет после выхода один на один с Онана, однако боковой сразу поднял флажок и зафиксировал офсайд, ВАР впоследствии подтвердил это решение, впрочем, офсайд действительно был минимальным.

Первый тайм прошел с преимуществом "Галатасарая" по игре, но не по счету, а вот во второй половине встречи "Юнайтед" по-настоящему ожил, по крайней мере в начале. Активные атаки через фланги из раза в раз заканчивались тем, что замкнуть хороший пас было некому, но на 55-й минуте адресат нашелся. После передачи с правого фланга от Уан-Биссаки ударом в ближний угол отличился Скотт Мактоминей. То, что это очередной гол в ближний угол, уже не должно никого удивлять. 1:3 и это более чем справедливое воплощение преимущества со стороны "Юнайтед" после такого хорошего старта второй половины встречи.

Казалось, что такое преимущество манкунианцы уже не отпустят, ведь они точно сделали вывод после матча с "Копенгагеном" на выезде. Игроки-то может и сделали, но забыли поделиться этим с Андре Онана, который пропустил очередной позорный гол после подачи от Хакима Зиеша. Возможно, марокканец пробивал, но было более похоже на подачу. Максимально простой эпизод, никто не мешал камерунцу, однако после странного маневра он пропустил мяч в собственные ворота. 2:3 и игра все еще жива.

Кажется, что после такого ляпа со стороны собственного вратаря, весь "Юнайтед" слегка потерял кураж. Керем Актюркоглу, который вышел на замену во втором тайме, показал настоящий класс по финишингу. Он принял волшебный пас от Хакима Зиеша и пробил из-под защитника, как думаете, куда? Конечно, в ближний угол. Это главная визитная карточка сегодняшнего матча. Безумные 3:3 на табло и местные трибуны уже в экстазе.

Конечно, подопечным тен Хага надо было реагировать на подобный сценарий, ведь ничья оставляла им лишь призрачные шансы на выход из группы. И они предприняли свои попытки вернуть лидерство, особенно хорошая попытка была у Мактоминея, после удара которого мяч пролетел рядом со стойкой, Муслера уже не реагировал на этот эпизод, а также выстрел от Бруну, после которого круглый попал в стойку ворот. Однако свои выпады оформляли и хозяева, в частности Вильфред Заа, но и там чего-то не хватало.

Теперь "красным дьяволам" необходимо побеждать хоть и немотивированную, но все еще очень мощную "Баварию" и рассчитывать на ничью в матче между "Галатасараем" и "Копенгагеном", все остальные варианты почти наверняка оставляют команду тен Хага вне плей-офф Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Стадион: "Али Сами Ен" (Стамбул)

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

"Гаталасарай" — "Манчестер Юнайтед" 3:3

Голы: Зиеш (29, 62), Актюркоглу (71) — Гарначо (11), Фернандеш (18), Мактоминей (55)

"Галатасарай": Муслера — Буй, Бардакчи, Айхан, Анхелиньо (Нельссон, 83) — Торрейра, Ндомбеле (Оливейра, 60) — Зиеш (Йылмаз, 82), Мертенс (Актюркоглу, 60), Заа (Демирбай, 88) — Икарди

"Манчестер Юнайтед": Онана — Уан-Биссака (Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Амрабат (Мейну, 58) — Антони, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 78) — Гойлунд (Марсьяль, 58)

Предупреждения: Буй (42), Айхан (54) — Фернандеш (27), Амрабат (45+2), Шоу (59), Уан-Биссака (64)