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Защитник Руха U-19: Увидели, что можем играть на равных со сверстниками из Европы

Лига Чемпионов
Обновлено

Виталий Холод - о выступлениях в Юношеской лиги УЕФА

Защитник Руха U-19: Увидели, что можем играть на равных со сверстниками из Европы

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" U-19 Виталий Холод поделился мыслями о победе над "Мидтьюлландом" (1:0) в ответном матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Львовский клуб вылетел из еврокубкового турнира, проиграв по сумме двух поединков (1:4).

"Нам важно было победить, чтобы почувствовать уверенность в себе и понимать, что "Рух" может играть с такими соперниками на таком высоком уровне. Нужно было показать свою игру, не отступать от своих принципов. Впрочем, нам сегодня не повезло, ведь мы могли забить и больше и побороться за проход в следующую стадию Юношеской лиги УЕФА.

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Мы до конца верили, что можем победить. Как в поединке с "Динамо", так и сегодня в Дании - все решилось на последних минутах. Всегда нужно играть до конца, отдаваться на поле на все 100% и верить в свои силы.

"Мидтьюлланн" сегодня расслабился и недооценил "Рух". Датчане не ожидали, что мы навяжем им борьбу и сможем сделать камбэк. Но нам не удалось забить гол в первом тайме и нашему сопернику повезло в этом плане.

В целом это очень хороший опыт, ведь интересно сыграть в еврокубках - эти матчи отличаются от внутренних соревнований. Каждый из игроков многому научился и команда увидела, что может играть на равных со сверстниками из Европы", - сказал Холод.

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Юношеская Лига УЕФА Мидтьюлланн (Хернинг) Рух U19 (Львов)
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Источник:
ФК Рух
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