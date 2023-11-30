Защитник Руха U-19: Увидели, что можем играть на равных со сверстниками из Европы

Защитник "Руха" U-19 Виталий Холод поделился мыслями о победе над "Мидтьюлландом" (1:0) в ответном матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Львовский клуб вылетел из еврокубкового турнира, проиграв по сумме двух поединков (1:4).

"Нам важно было победить, чтобы почувствовать уверенность в себе и понимать, что "Рух" может играть с такими соперниками на таком высоком уровне. Нужно было показать свою игру, не отступать от своих принципов. Впрочем, нам сегодня не повезло, ведь мы могли забить и больше и побороться за проход в следующую стадию Юношеской лиги УЕФА.

Мы до конца верили, что можем победить. Как в поединке с "Динамо", так и сегодня в Дании - все решилось на последних минутах. Всегда нужно играть до конца, отдаваться на поле на все 100% и верить в свои силы.

"Мидтьюлланн" сегодня расслабился и недооценил "Рух". Датчане не ожидали, что мы навяжем им борьбу и сможем сделать камбэк. Но нам не удалось забить гол в первом тайме и нашему сопернику повезло в этом плане.

В целом это очень хороший опыт, ведь интересно сыграть в еврокубках - эти матчи отличаются от внутренних соревнований. Каждый из игроков многому научился и команда увидела, что может играть на равных со сверстниками из Европы", - сказал Холод.