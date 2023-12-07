Великие тоже плачут. Падение Джона Терри, которое его не сломало

Джон Терри является противоречивой, даже скандальной личностью. Это профи с большой буквы, что не вызывает никаких сомнений, но мы привыкли видеть центрбека в игре жестким, таким, кто не демонстрирует широкий спектр эмоций. По крайней мере, так было до московского финала Лиги чемпионов.

В "Челси" давно мечтали о триумфе в главном клубном турнире. Роман Абрамович швырялся деньгами направо и налево, а когда самоутвердился на Туманном Альбионе, то только "нагулял" больший аппетит. Для полного счастья осталось сделать один небольшой шаг – ведь Моуринью уже принес два чемпионства подряд (2004/05, 2005/06) и серию внутренних кубков.

Ничто не указывало на наличие проблем, пока лондонцы не вступили в кампанию 2007/08. Поражение сэру Алексу Фергюсону в Суперкубке Англии (1:1, 0:3 в послематчевой лотерее) и "Астон Вилле" (0:2), ничьи с "Ливерпулем" (1:1), "Блэкберном" (0:0) и "Русенборгом" (1:1) показали, что "Особенный" не контролирует ситуацию на сто процентов.

Джон Терри хорошо помнит те события: "Мы все плакали. В то время в воздухе витали разные слухи, мы выступали не лучшим образом в чемпионате. А потом Моуринью подошел к нам и сказал: "Все, меня уволили". Жозе вернулся и обнял каждого.

Мы, взрослые мужики, рыдали. Думали: "А что теперь будет?". Для нас Жозе был отцом, наставником. Мы даже ходили к руководству, просили его оставить. Мы говорили, что Моуринью – лучший, но решение было принято".

Мало кто мог спрогнозировать, что после такого потрясения Авраам Грант сможет добиться существенного прогресса в ЛЧ. Хотя давайте смотреть на вещи трезвыми глазами – как и в случае с Роберто Ди Маттео, Грант воспринимался затычкой, чья основная цель заключалась в том, чтобы не испортить химию в раздевалке.

Коллектив был максимально заряженным, по-спортивному злым, сам тренер пришел благодаря приятельству с Абрамовичем и послушно отвечал на пресс-конференциях – словом, никто никому не мешал. Дрогба, Чех, Лэмпард и Терри взяли дело в свои руки.

Надо сказать, что "пенсионеры" довольно быстро выпутались из психологической ямы – если заглянуть несколько вперед, то окажется, что в АПЛ "Челси" отпустил "МЮ" только на два очка (85/87), причем имел все шансы, чтобы подвинуть конкурента. 1:1 с "Болтоном" (кстати, отличился Андрей Шевченко) в 38-м туре подытожили второе место.

Вылет в 1/4-й Кубка Англии от "Барнсли" и проигрыш в финале Кубка английской лиги "Тоттенхэму" не считались чем-то критическим – большинство топов и так выбыли с дистанции, чтобы сконцентрироваться на более серьезных задачах. А у лондонцев они также были.

Группа ЛЧ была преодолена достаточно непринужденно – 12 зачетных пунктов, набранных в борьбе с вышеупомянутым "Русенборгом", "Шальке" и "Валенсией", хватило, чтобы занять лидирующую строчку.

"Олимпиакос", разгромленный 3:0 на "Стэмфорд Бридж", или "Фенербахче", который не справился с давлением и в конце концов посыпался (3:2) – объективно такие себе соперники.

А вот перестрелка с "Ливерпулем", накануне которой умерла мать Лэмпарда, получилась очень эмоциональной – игроки бились за Пэт и после 1:1 на "Энфилде" таки загнали "скаузеров" в тупик. Пенальти, реализованный Фрэнком, точный выстрел Дрогба на 105 минуте по делу вошли в золотую классику ЛЧ. Далее – "Манчестер Юнайтед".

Персонально Терри провел неровный розыгрыш – все испортили перелом ноги и боль в колене. Поэтому 37 поединков, 1 мяч и 1 результативная передача – скромновато по сравнению с прошлыми сезонами. Впрочем, когда защитник выходил на поле, то любые претензии отпадали – Джон действовал уверенно и во всех матчах Лиги чемпионов, в которых принял участие, появился с капитанской повязкой. Здесь точно не упрекнуть.

Поэтому есть определенная несправедливость – после драмы в "Лужниках" британские СМИ выделили, прежде всего, Терри. Вдруг забылись эпизоды с Дидье Дрогба и Николя Анелька – первый "наработал" на красную в концовке второго экстра-тайма, чем подставил партнеров, второй – настолько бездарно нанес удар в серии, что Эдвин ван дер Сар без особых усилий его парировал. Зато то, как Джон поскользнулся – давайте разжевывать со всех сторон.

"Во время подготовки к финалу я выполнял пенальти, выполнял все упражнения. Мы две недели так делали на тренировках, я забивал паненкой", – вспомнил защитник. Скажите, разве это не ирония судьбы?

По хорошему, Криштиану Роналду должен был бы поблагодарить Джона – если Карлос Тевес, Михаэль Баллак, Майкл Каррик и Жулиано Беллетти поочередно обменялись удачными попытками, то португалец не сумел перехитрить Петера Чеха. Вингер в отчаянии рухнул на землю: "Я думал, что мы проигрываем. Я сыграл хорошо и забил, но не реализовал свой пенальти. Это был худший день в моей жизни".

Лэмпард, Овен Харгривз, Эшли Коул и Нани продолжили лотерею, и настала очередь Терри. При неудаче Роналду это означало одно – если Джон разберется с вратарем, то все – желанный трофей в кармане. Направляясь к отметке, центрбек поправил капитанскую повязку, оценил ситуацию и сосредоточился на правом углу. Разбежался...

Если бы не мокрый газон (в Москве шел добротный дождь), то "Челси" бы через секунду стал лучшим клубом Европы. От осознания содеянного слезы полились рекой.

"Мне очень жаль, что я не забил одиннадцатиметровый, чем лишил болельщиков, товарищей по команде, семью и друзей шанса стать чемпионами Европы. Я снова и снова переживал тот момент, с тех пор как это произошло. Я спал всего несколько часов и каждый раз просыпался, надеясь, что все это было плохим сном. Я вышел вперед, чтобы нанести удар, понимал, что победа зависит от меня. То, что произошло дальше, будет преследовать меня всю жизнь. Вы видели, как я поскользнулся. Я до сих пор не могу в это поверить. Мне не стыдно плакать. Это трофей, который я так старался выиграть год за годом. Пусть это и была неконтролируемая реакция, но я ношу свое сердце на рукаве – это все знают", - объяснил расстроенный Терри.

"МЮ" перехватил инициативу и переломил ход – это потом отметил сэр Алекс Фергюсон: "Промах Терри дал нам толчок, тогда я подумал, что мы выиграем".

Авраам Грант тоже дал комментарий: "Джей Ти – главная причина, почему мы здесь. У нас были тяжелые времена, а он является частью команды. Терри был замечательным на протяжении всего сезона, в полуфинале и этой игре. Он является причиной, почему "Манчестер Юнайтед" создал так мало моментов. Мне жаль его и команду".

Ободряющие слова не сильно помогли – Терри еще долго съедал себя изнутри и был объектом насмешек из манчестерского болельщицкого лагеря. Ничего-ничего, и на его улице будет праздник.

Решающую битву с мюнхенской "Баварией" Терри пропустил – все из-за красной карточки в полуфинале против "Барселоны". Это было удаление, вызванное тупостью в моменте с падением Алексиса Санчеса, поэтому некоторое время центрбека снова и справедливо полоскали в масс-медиа.

Однако, когда "Челси" поднял над головой "ушастый" кубок, общественность быстро растаяла – как ни крути, сказка, написанная в 2012-м, впитала в себя немало компонентов и выдалась настоящим чудом.

Джон заслуженно присоединился к празднованиям – получил вожделенную медаль и закрыл давний гештальт. Наконец можно спокойно выдохнуть.