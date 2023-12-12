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Антверпен - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
"Антверпен" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/BSR Agency
"Барселона" в последнем туре группы Н едет в гости к аутсайдеру "Антверпену", и этот матч уже ничего не будет решать.
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Каталонцы упустят первое место только если проиграют, а в параллельной игре "Шахтер" выиграет у "Порту" с разницей в 7 голов. Сами понимаете, насколько это реально. Тем временем "Антверпен" даже теоретические шансы подняться с 4-й позиции давно потерял.
Кому нужен этот матч? Наверное, УЕФА. А еще молодежи "Барсы", которая точно получит здесь игровые минуты.
Сумеет ли "Антверпен" сдержать хотя бы каталонскую молодежь, или же закончит групповой раунд с позорным 0 очков - узнаем в среду, 13 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 6 и Volia TV. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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