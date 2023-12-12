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Тренер Порту - о матче с Шахтером: Это финал, а мы хорошо справляемся с финалами
Финал будет для обеих команд
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 6-го тура
"Я думаю, что это финал. И мы хорошо справляемся с финалами. Это финал в этом соревновании. В понедельник у нас будет финал чемпионата и так далее. Мы живем за счет этих финалов в этом клубе. Любое потерянное очко очень сильно расстраивает нас. Мы проиграли "Эшторилу" и остались за бортом Кубка лиги. Мы привыкли к такому давлению, это хорошее давление. Здесь, в этом клубе, отдавать все недостаточно, необходимо действовать на пределе возможностей. Мы знаем о важности игры, но более того, это наша ежедневная работа.
Мы подходим к матчу именно с такой мотивацией и преданностью делу. Затем все начинает происходить естественным образом. Многое зависит от игры, как и от нашей компетентности и того, что мы определяем как стратегию. Зная, что мы не можем угадать, что сделает "Шахтер", мы можем быть готовы к разным сценариям в разные моменты игры. Если мы будем компетентны, я убежден, что дела пойдут хорошо", - заявил Консейсау.
Напомним, что матч "Порту" - "Шахтер" состоится в среду, 13 декабря, и начнется в 22:00. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "горняков" устроит только победа.
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