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Тренер Порту - о матче с Шахтером: Это финал, а мы хорошо справляемся с финалами

Лига Чемпионов
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Финал будет для обеих команд

Тренер Порту - о матче с Шахтером: Это финал, а мы хорошо справляемся с финалами

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Я думаю, что это финал. И мы хорошо справляемся с финалами. Это финал в этом соревновании. В понедельник у нас будет финал чемпионата и так далее. Мы живем за счет этих финалов в этом клубе. Любое потерянное очко очень сильно расстраивает нас. Мы проиграли "Эшторилу" и остались за бортом Кубка лиги. Мы привыкли к такому давлению, это хорошее давление. Здесь, в этом клубе, отдавать все недостаточно, необходимо действовать на пределе возможностей. Мы знаем о важности игры, но более того, это наша ежедневная работа.

Мы подходим к матчу именно с такой мотивацией и преданностью делу. Затем все начинает происходить естественным образом. Многое зависит от игры, как и от нашей компетентности и того, что мы определяем как стратегию. Зная, что мы не можем угадать, что сделает "Шахтер", мы можем быть готовы к разным сценариям в разные моменты игры. Если мы будем компетентны, я убежден, что дела пойдут хорошо", - заявил Консейсау.

Напомним, что матч "Порту" - "Шахтер" состоится в среду, 13 декабря, и начнется в 22:00. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "горняков" устроит только победа.

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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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