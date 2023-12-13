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Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене
Теплый прием украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко провел всего один год в аренде в Эйндховене, когда еще никто не мог предсказать, как сложится его карьерная траектория.
Однако игрок сборной Украины сохранил теплые воспоминания о своем сезоне в Нидерландах и перед игрой последнего тура Лиги чемпионов
И слова Зинченко не остались незамеченными в Нидерландах. Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных “Арсенала”, но после игры болельщики ПСВ встретили его аплодисментами.
"Wow! What a feeling huh?" ????— LiveScore (@livescore) December 12, 2023
Zinchenko was feeling the love after full-time ❤️ pic.twitter.com/mQHXh7Q48L
Одному из фанов, у которого был баннер с именем украинца на фоне украинского флага Зинченко подарил футболку.
Ex-PSV man Zinchenko offers his shirt to a fan ????#UCL pic.twitter.com/hnNyTcCeWn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2023
“Вау. Вот это да”, – заметил Зинченко о теплом приеме в Эйндховене.
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