Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене

Александр Зинченко провел всего один год в аренде в Эйндховене, когда еще никто не мог предсказать, как сложится его карьерная траектория.

Однако игрок сборной Украины сохранил теплые воспоминания о своем сезоне в Нидерландах и перед игрой последнего тура Лиги чемпионов Зинченко рассказывал , насколько важным для него был период в ПСВ и как он благодарен местным болельщикам.

И слова Зинченко не остались незамеченными в Нидерландах. Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных “Арсенала”, но после игры болельщики ПСВ встретили его аплодисментами.

"Wow! What a feeling huh?" ????



Zinchenko was feeling the love after full-time ❤️ pic.twitter.com/mQHXh7Q48L