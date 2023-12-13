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Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене

Лига Чемпионов

Теплый прием украинца

Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко провел всего один год в аренде в Эйндховене, когда еще никто не мог предсказать, как сложится его карьерная траектория.

Однако игрок сборной Украины сохранил теплые воспоминания о своем сезоне в Нидерландах и перед игрой последнего тура Лиги чемпионов Зинченко рассказывал, насколько важным для него был период в ПСВ и как он благодарен местным болельщикам.

И слова Зинченко не остались незамеченными в Нидерландах. Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных “Арсенала”, но после игры болельщики ПСВ встретили его аплодисментами.

Одному из фанов, у которого был баннер с именем украинца на фоне украинского флага Зинченко подарил футболку.

“Вау. Вот это да”, – заметил Зинченко о теплом приеме в Эйндховене.

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