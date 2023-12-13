Игра против Манчестер Юнайтед стала 700-й для Мануэля Нойера

Игра против "Манчестер Юнайтед" стала юбилейной для Мануэля Нойера.

После победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в Лиге чемпионов на счету немецкого вратаря 700 игр на клубном уровне. Не пропустить ему удалось в 318 из них.

До 2011 года Нойер выступал за "Шальке", с тех пор - за "Баварию".