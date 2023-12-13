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Игра против Манчестер Юнайтед стала 700-й для Мануэля Нойера
Голкипер провел 700 матчей на клубном уровне
фото - Getty Images
Игра против "Манчестер Юнайтед" стала юбилейной для Мануэля Нойера.
После победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в Лиге чемпионов на счету немецкого вратаря 700 игр на клубном уровне. Не пропустить ему удалось в 318 из них.
До 2011 года Нойер выступал за "Шальке", с тех пор - за "Баварию".
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