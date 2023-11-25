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Ноер: Я хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Томас Мюллер
А Мюллер на три года младше вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о своих планах на карьеру.
“Я хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Томас Мюллер. Конечно, я был бы рад продолжить свою карьеру. Но все зависит от здоровья. Сейчас я чувствую себя все лучше и лучше. Думаю, что международный перерыв пошел мне на пользу”, - сказал Нойер.
Мануэль недавно вернулся из лазарета, в котором провел 10 месяцев из-за перелома ноги. Он провел все шесть последних матчей "Баварии". Трижды сыграл на ноль, еще в трех пропустил пять голов.
Текущий контракт 37-летнего Нойера с мюнхенцами действует до конца текущего сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в пять миллионов евро.
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