Ноер: Я хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Томас Мюллер

Немецкий голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о своих планах на карьеру.

“Я хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Томас Мюллер. Конечно, я был бы рад продолжить свою карьеру. Но все зависит от здоровья. Сейчас я чувствую себя все лучше и лучше. Думаю, что международный перерыв пошел мне на пользу”, - сказал Нойер.

Мануэль недавно вернулся из лазарета, в котором провел 10 месяцев из-за перелома ноги. Он провел все шесть последних матчей "Баварии". Трижды сыграл на ноль, еще в трех пропустил пять голов.