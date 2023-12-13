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ВАР на нашей стороне. Шахтер сравнял в матче с Порту. ВИДЕО
Зубков отдал, Сикан забил, судья засчитал
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".
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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – Галену забил уже на 10-й минуте.
Впрочем, "горняки" отыгрались еще в первом тайме – Зубков после заброса Степаненко вырезал с фланга, и этот пас замкнул Сикан.
Линейный поднял флажок, рефери изначально гол не засчитал, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки оформил – 1:1.
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