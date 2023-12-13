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ВАР на нашей стороне. Шахтер сравнял в матче с Порту. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Зубков отдал, Сикан забил, судья засчитал

ВАР на нашей стороне. Шахтер сравнял в матче с Порту. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" играет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту".

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"Горнякам" для выхода в плей-офф ЛЧ нужна только победа, однако начал "Шахтер" из рук вон плохо – Галену забил уже на 10-й минуте.

Впрочем, "горняки" отыгрались еще в первом тайме – Зубков после заброса Степаненко вырезал с фланга, и этот пас замкнул Сикан.

Линейный поднял флажок, рефери изначально гол не засчитал, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки оформил – 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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Vlad21 (Украина)
13.12.2023 в 23:26
Ризнык еще раз показывает своё случайное попадание в Шахтер. Совсем ничего не показывает, совсем не выручает. Просто вратарь, попавший по стечению обстоятельств. Это одно из слабых звеньев Шахтера.
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Комментарии 3
Vlad21 (Украина)
13.12.2023 в 23:26
Ризнык еще раз показывает своё случайное попадание в Шахтер. Совсем ничего не показывает, совсем не выручает. Просто вратарь, попавший по стечению обстоятельств. Это одно из слабых звеньев Шахтера.
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Vlad21 (Украина)
13.12.2023 в 22:49
За последние годы, это слабое звено Шахтера.
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Vlad21 (Украина)
13.12.2023 в 22:48
Досадно, Ризнык не выручает.
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