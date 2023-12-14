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Хави: Я озабочен проблемами Барселоны. Команда сейчас чувствует себя некомфортно
Каталонцы проиграли два поединка подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий после выездного поражения от "Антверпена" (2:3) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Я поздравил Марка Ван Боммеля, потому что они заслужили это. Они очень хорошо защищались и были агрессивны. Это было важно для них. Хорошая победа для Марка.
Это был тяжелый матч. Мы играли не так хорошо. Нам было некомфортно. Но главной целью был выход в 1/8 финала, и вот мы здесь. Мы с нетерпением ждем жеребьевку.
Конечно, я озабочен нашими проблемами. Команда сейчас чувствует себя некомфортно. У нас два плохих результата подряд. Нам нужно быть самокритичными, пришло время совершенствоваться. Наши соперники создают моменты и угрожают нам, нам приходится атаковать еще больше, и это накладывает отпечаток на нашей игре.
Мы выполнили цель и выиграли группу. Теперь нужно перенести положительные впечатления из начала групповой стадии в плей-офф. Нам нужно прервать неудачную динамику.
Интересно, кто станет нашим соперником, но сейчас нужно думать в первую очередь о себе", - отметил Хави.
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