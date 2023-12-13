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ЛЧ. Антверпен - Барселона 3:2. Проходной двор по-каталонски

Лига Чемпионов
Обновлено

Команда Хави порадовала еще одного соперника

ЛЧ. Антверпен - Барселона 3:2. Проходной двор по-каталонски

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Антверпен" впервые в истории победил в группе Лиги чемпионов. Событие!

"Барсе" ничего не нужно было от матча, но и проваливаться она явно не намеревалась - оно как-то само получилось. Мяч двигался плохо, Левандовский куда-то пропал; вдобавок соперник играл организовано.

Уже на 2-й минуте игроки "Антверпена" прессингом накрыли Ориоля Ромеу, и дело закончилось голом Вермерена со средней.

"Барса" сравняла счет в единственной опасной атаке за весь первый тайм - это 16-летний Ямаль на замахах убрал половину защиты и покатил на Феррана, который тоже разобрался идеально.

Этот гол мог настроить "Кулес" на позитив перед второй половиной, но, как оказалось, зря. Кроме дальней попытки Ямаля в перекладину ничего путного "Барса" в основное время не создала. При этом у ее ворот было жарко. Винсент Янссен забил два гола, но один не засчитали из-за небольшого офсайда.

Ромеу - антигерой; он опять привозил в простых ситуациях. Не лучше выглядел и капитан "Барсы" Серхи Роберто, который врезал прямой ногой игроку "Антверпена" и чудом избежал красной.

Чтобы спасти лицо Хави выпустил с лавки Педри, Канселу, Гюндогана - в общем, тех, кого надеялся поберечь, но и это не помогло. "Барса" сравняла счет усилиями Гуйю, но уже спустя полминуты снова грубо ошиблась в центре обороны, и это был конец.

Понятно, что место в плей-офф в кармане, но что там делать с такой защитой? Или с той, что была в воскресенье против "Жироны"? Вопрос риторический. Касательно "Антверпена", то эти парни герои. Принести клубу дебютный успех в ЛЧ; победить "Барсу" впервые с 1965 года - это дорогого стоит для провинциалов.

6-й тур Лиги чемпионов. Антверпен. "Босейлстадион"

"Антверпен" - "Барселона" - 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 - Ферран Торрес, 35, Гуйю, 90+1

"Антверпен": Бютез - де Лаэт (ван ден Бош, 90+3), Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал - Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Эджуке (Корбани, 80) - Янссен (Иленихена, 79)

"Барселона": Пенья - Форт (Канселу, 60), Кунде, Кристенсен, Бальде - Фермин Лопес (Педри, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76) - Ямаль, Левандовский (Гуйю, 72), Ферран Торрес

Предупреждения: Вейндал, 23, де Лаэт, 90, Батай, 90+5 - Ямаль, 42, Роберто, 53, Ферран Торрес, 90+5

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Барселона Антверпен
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1 голосов
Комментарии
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Бapceлиниyс
14.12.2023 в 01:10
"Шо, опять?" (с) Говорю же, делов не будет пока Хави у руля. Надо гнать этого сруля.
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Комментарии 29
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Бapceлиниyс
14.12.2023 в 01:10
"Шо, опять?" (с) Говорю же, делов не будет пока Хави у руля. Надо гнать этого сруля.
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0
0
La Scala (Milano)
14.12.2023 в 00:35
Цікавий вийшов останній день ЛЧ цього року. Накінець-то Мілан порадував, Шахтар веселою грою потішив, Барса знову розсмішила. Нажаль із ПСЖ не вийшло пореготати
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1
1
denis_m
14.12.2023 в 00:28
Тут одне з двох:1.Або Барселона реально слабка,програвати Шахтарю і Антверпену по грі.2.Або Барселона реально корумпована,зливає непотрібні матчі.Як по мені,то обидва варіанти десь перетинаються.
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3
1
metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:30
Згоден. Ймовірно злились за бабло. Це теж не додає їм честі.
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2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:31
нужно баранку привлечь к расследованию на азиатских букмекерских рынках!))) тот лет через 50 выдаст вердикт: "у нас есть подозрения..."
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1
0
Перевзутий
14.12.2023 в 00:34
Теория заговоров. Не верю!
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0
1
Перевзутий
14.12.2023 в 00:27
А Гуйю молодец. Может его уже пора к основе подпускать, на замену Роберту
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1
1
Перевзутий
14.12.2023 в 00:25
Матч ниче не решал конечно, но осадочек остался как говорится. Зачем Роберта с первых минут гонять было, пусть бы отдохнул. Если еще Валенсии проиграют, то будет совсем не весело, Хави может уже после нового года без работы остаться
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1
1
Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 00:27
А навіщо чекати НР? Давайте вже до Різдва виганяйте його. Відразу після Валенсії
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2
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Перевзутий
14.12.2023 в 00:32
Я б дал шанс ему до нового года, если ниче не поменяется(что вряд-ли) то нах! Футболист конечно гениальный был, а вот тренер....пока что физрук
 
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:47
физног
 
1
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metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:12
Матч ничего не решал ни для лидера группы, ни для аутсайдера. Тем не менее, браво Антверпену за характер и волю к победе. Ну а барсукам - позор. Желаю им в плей офф соперника покрепче (не Копенгаген и ПСВ). А кого нибудь посолиднее, итальянцев например. Их там полно - Наполи, Интер, Лацио. Можно немецкий Лейпциг или ПСЖ. От любого из перечисленной пятерки от барсуков будет лететь пух и перья.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:16
матч решал финансовые проблемы, а это что-то, но значит!))
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metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:24
А когда барсуки деньги считали ().
 
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Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 00:25
Хочеться знову побачити битву за виживання двох самих найбільших невдах ЛЧ останніх років ЖХХ і ФКБ. Тільки вже без суддівства Атейкіна, який витащив барсотушку минулого разу за вуха із гівна
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metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:33
згоден, але найбільша ймовірність - італійці, їх там багато.
 
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La Scala (Milano)
14.12.2023 в 00:38
ФКБ- Наполі було б весело. Реал Наполі 7:4 в сумі розніс. Цікаво було б подивитися на ФКБ проти Наполі і як Гвіча крутить хребці барсуковським захисникам
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2023 в 00:05
Честно говоря мне это порно уже надоело. Это не та Барселона, которая заставила меня болеть за них. Выздоровления пока не вижу, поэтому больше нет желания видеть это и тратить драгоценное время. Ближе к лету загляну в турнирную таблицу Испании, только из любопытства… если не забуду. Всем удачи, мира и добра !!! Будьте здоровы!
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Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 00:21
Ауффідерзейн, фрау Шарлотта
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metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:27
У барсуков болельщики нежные, как барышни (не нынешние, а те, что у Тургенева или в женских романах). Сразу в слёзы
 
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mafan (Рівне)
14.12.2023 в 00:22
Такої затяжної сраки в грі Барси й справді не пригадую з 1992-го, з вильоту московському ЦСКА. Навіть криза початку 2000-х мала якесь "обличчя", достоїнство. Але вболівати зараз за футбол українцям не варто))
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metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:22
Поздравляю с приходом здравых и разумных мыслей. Как я понял, до лета мы вас не увидим. Предлагаю сдать дела Дарику (этот справится). А вот угнетатель пенсионеров, этот осиротеет. Жаль его по-человечески. Тем не менее - с дембелем (не путать с Дембеле). Ну и "на свободу с чистой совестью. Память о вас мы сохраним в наших сердцах.
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ANESTEZIO (Вінниця )
14.12.2023 в 00:03
Реал в групі взяв по-максимуму і заробив 42 мільйона. Цікаво, скільки втратила в порівнянні із Реалом барсотушка, програвши Шахтарю і Антверпену?
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1
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mafan (Рівне)
14.12.2023 в 00:02
Як чорт підказав, що буде веселий, дурний та нікому не потрібний цирк на дроті. Але хоча б Гіу забив - головою! - а Ямал має в ЛЧ перший гольовий пас. Хаві, алльо - дивись, бо виженуть)) Бускетс тільки мляво пчісує собі пузіко на маямському пляжі - без нього шо-то з Гюндоганом та Де Йонгом не то в центрі. До речі, пох на всіляких реалістів, що зараз будуть цвиркати ядом. Їм немає, що сказати на своїх мадридських гілках, от і казяться. Клініка. Є такі горе-уболівальники, котрим аби обісрати супротивний табір.
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1
3
Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 00:19
Ти це свому ватажку Алєню скажи і двом барсонутих старим пєрдунам Бібі і Бобі
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mafan (Рівне)
14.12.2023 в 00:23
Я не до них звертався)) а саме до реалістів)) притримайте яд - він ще згодиться на щось інше
 
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Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 00:30
Боба вже ось розпустив нюні та розпрощався. Черга за Бібою
 
1
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ANESTEZIO (Вінниця )
14.12.2023 в 00:01
Барсонуті на стільки шлємазли, що в ситуації, коли в них кожен цент на особливому рахунку, не взмозі обіграти аутсайдерів і заробити декілька мільйонів
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2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2023 в 23:59
бугага-2
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2
0

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