ЛЧ. Антверпен - Барселона 3:2. Проходной двор по-каталонски

"Антверпен" впервые в истории победил в группе Лиги чемпионов. Событие!

"Барсе" ничего не нужно было от матча, но и проваливаться она явно не намеревалась - оно как-то само получилось. Мяч двигался плохо, Левандовский куда-то пропал; вдобавок соперник играл организовано.

Уже на 2-й минуте игроки "Антверпена" прессингом накрыли Ориоля Ромеу, и дело закончилось голом Вермерена со средней.

"Барса" сравняла счет в единственной опасной атаке за весь первый тайм - это 16-летний Ямаль на замахах убрал половину защиты и покатил на Феррана, который тоже разобрался идеально.

16 - With his assist for Ferran Torres tonight, Barcelona's Lamine Yamal has become the first 16-year-old to be directly involved in a goal in the UEFA Champions League. Sweet. pic.twitter.com/2tz3K4gm4T — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2023

Этот гол мог настроить "Кулес" на позитив перед второй половиной, но, как оказалось, зря. Кроме дальней попытки Ямаля в перекладину ничего путного "Барса" в основное время не создала. При этом у ее ворот было жарко. Винсент Янссен забил два гола, но один не засчитали из-за небольшого офсайда.

Ромеу - антигерой; он опять привозил в простых ситуациях. Не лучше выглядел и капитан "Барсы" Серхи Роберто, который врезал прямой ногой игроку "Антверпена" и чудом избежал красной.

Чтобы спасти лицо Хави выпустил с лавки Педри, Канселу, Гюндогана - в общем, тех, кого надеялся поберечь, но и это не помогло. "Барса" сравняла счет усилиями Гуйю, но уже спустя полминуты снова грубо ошиблась в центре обороны, и это был конец.

GOL DE ÚLTIMO SEGUNDO, ANTWERP LE GANA AL BARCELONA!! ???????????? pic.twitter.com/K7a72va9Z1 — MT (@MadridTotal_) December 13, 2023

Понятно, что место в плей-офф в кармане, но что там делать с такой защитой? Или с той, что была в воскресенье против "Жироны"? Вопрос риторический. Касательно "Антверпена", то эти парни герои. Принести клубу дебютный успех в ЛЧ; победить "Барсу" впервые с 1965 года - это дорогого стоит для провинциалов.

6-й тур Лиги чемпионов. Антверпен. "Босейлстадион"

"Антверпен" - "Барселона" - 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 - Ферран Торрес, 35, Гуйю, 90+1

"Антверпен": Бютез - де Лаэт (ван ден Бош, 90+3), Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал - Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Эджуке (Корбани, 80) - Янссен (Иленихена, 79)

"Барселона": Пенья - Форт (Канселу, 60), Кунде, Кристенсен, Бальде - Фермин Лопес (Педри, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76) - Ямаль, Левандовский (Гуйю, 72), Ферран Торрес

Предупреждения: Вейндал, 23, де Лаэт, 90, Батай, 90+5 - Ямаль, 42, Роберто, 53, Ферран Торрес, 90+5