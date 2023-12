ЛЧ. Антверпен - Барселона 3:2. Проходной двор по-каталонски

"Антверпен" впервые в истории победил в группе Лиги чемпионов. Событие!

"Барсе" ничего не нужно было от матча, но и проваливаться она явно не намеревалась - оно как-то само получилось. Мяч двигался плохо, Левандовский куда-то пропал; вдобавок соперник играл организовано.

Уже на 2-й минуте игроки "Антверпена" прессингом накрыли Ориоля Ромеу, и дело закончилось голом Вермерена со средней.

"Барса" сравняла счет в единственной опасной атаке за весь первый тайм - это 16-летний Ямаль на замахах убрал половину защиты и покатил на Феррана, который тоже разобрался идеально.

16 - With his assist for Ferran Torres tonight, Barcelona's Lamine Yamal has become the first 16-year-old to be directly involved in a goal in the UEFA Champions League. Sweet. pic.twitter.com/2tz3K4gm4T