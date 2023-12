Обидчик Шахтера претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в престижном клубном турнире.

В номинацию попали:

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

✌️ Joselu at the double

⭐ Di María shows his class

???? Lino on the scoresheet

???? Galeno inspires Porto



Who deserves to be Player of the Week?#UCLPOTW || @PlayStationEU