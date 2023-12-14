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Обидчик Шахтера претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вендерсон Галено может завоевать приз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в престижном клубном турнире.
В номинацию попали:
- вингер "Порту" Вендерсон Галено - отметился дублем и двумя результативными передачами в матче против "Шахтера" (5:3);
- полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария - забил гол и оформил ассист в поединке с "Зальцбургом" (3:1);
- форвард "Реал Мадрида" Хоселу - дважды поразил ворота "Унион Берлина" (3:2);
- вингер "Атлетико Мадрид" Лино - забил гол и сделал ассист во встрече с "Лацио" (2:0).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
Читайте такжеВендерсон Галено: Мы в Порту никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас устраивал
✌️ Joselu at the double— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023
⭐ Di María shows his class
???? Lino on the scoresheet
???? Galeno inspires Porto
Who deserves to be Player of the Week?#UCLPOTW || @PlayStationEU
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