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Обидчик Шахтера претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Вендерсон Галено может завоевать приз

Обидчик Шахтера претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в престижном клубном турнире.

В номинацию попали:

  • вингер "Порту" Вендерсон Галено - отметился дублем и двумя результативными передачами в матче против "Шахтера" (5:3);
  • полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария - забил гол и оформил ассист в поединке с "Зальцбургом" (3:1);
  • форвард "Реал Мадрида" Хоселу - дважды поразил ворота "Унион Берлина" (3:2);
  • вингер "Атлетико Мадрид" Лино - забил гол и сделал ассист во встрече с "Лацио" (2:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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Анхель Ди Мария Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Хоселу Реал (Мадрид) Порту (Португалия) Галено
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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