Мбаппе обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба

Килиан Мбаппе догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов.

Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Реал Сосьедад" (2:0). Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.

25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.

Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду - на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е - Роберт Левандовски с 92 голами.