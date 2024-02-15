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Мбаппе обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба
Килиан забил свой 44-й гол в турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов.
Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Реал Сосьедад" (2:0). Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.
25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.
Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду - на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е - Роберт Левандовски с 92 голами.
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