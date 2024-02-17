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Каррагер: Арсенал лучше Баварии и ПСЖ
Оценил шансы Арсенала выиграть ЛЧ
Goal
Джейми Каррагер рассказал о том, кто может выиграть Лигу чемпионов.
"Я думаю, что у "Арсенала" есть все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, они лучше мюнхенской "Баварии" и "ПСЖ". И они единственные, кто способен одолеть "Манчестер Сити", — приводит слова Каррагера Daily Mail.
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Напомним, "Арсенал" впервые за шесть лет вышли на стадию 1/8 финала ЛЧ, "канониры" встретятся с "Порту" 21 февраля в 22:00.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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