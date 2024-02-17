  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Каррагер: Арсенал лучше Баварии и ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каррагер: Арсенал лучше Баварии и ПСЖ

Лига Чемпионов

Оценил шансы Арсенала выиграть ЛЧ

Каррагер: Арсенал лучше Баварии и ПСЖ

Goal

Новина українською

Джейми Каррагер рассказал о том, кто может выиграть Лигу чемпионов.

"Я думаю, что у "Арсенала" есть все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, они лучше мюнхенской "Баварии" и "ПСЖ". И они единственные, кто способен одолеть "Манчестер Сити", — приводит слова Каррагера Daily Mail.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Арсенал" впервые за шесть лет вышли на стадию 1/8 финала ЛЧ, "канониры" встретятся с "Порту" 21 февраля в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
yellow-arrow
Понадобился стульчик. Забавное ВИДЕО как журналистка брала интервью у Лунина
yellow-arrow
Надежда Рима и счастье Мадрида. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов
Лига чемпионов Джейми Каррагер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости