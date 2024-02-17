Каррагер: Арсенал лучше Баварии и ПСЖ

Джейми Каррагер рассказал о том, кто может выиграть Лигу чемпионов.

"Я думаю, что у "Арсенала" есть все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, они лучше мюнхенской "Баварии" и "ПСЖ". И они единственные, кто способен одолеть "Манчестер Сити", — приводит слова Каррагера Daily Mail.

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Напомним, "Арсенал" впервые за шесть лет вышли на стадию 1/8 финала ЛЧ, "канониры" встретятся с "Порту" 21 февраля в 22:00.