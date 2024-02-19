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Индзаги - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер
Тренер Интера высказался накануне матча ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
"Завтра вечером мы встретимся с достойным соперником. В последних нескольких играх "Атлетико" сменил 22-23 игроков, а команда не изменилась. Это замечательный клуб, который очень хорошо тренирует Диего. Для нас это будет очень сложный матч, но мы сыграем великолепно".
"Мы знаем, что будет отличная атмосфера. Нам понадобится настоящий "Интер", - добавил Индзаги.
Напомним, что 20 февраля итальянский "Интер" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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