Индзаги - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

"Завтра вечером мы встретимся с достойным соперником. В последних нескольких играх "Атлетико" сменил 22-23 игроков, а команда не изменилась. Это замечательный клуб, который очень хорошо тренирует Диего. Для нас это будет очень сложный матч, но мы сыграем великолепно".