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Индзаги - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер

Лига Чемпионов

Тренер Интера высказался накануне матча ЛЧ

Индзаги - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Нам понадобится настоящий Интер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

"Завтра вечером мы встретимся с достойным соперником. В последних нескольких играх "Атлетико" сменил 22-23 игроков, а команда не изменилась. Это замечательный клуб, который очень хорошо тренирует Диего. Для нас это будет очень сложный матч, но мы сыграем великолепно".

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"Мы знаем, что будет отличная атмосфера. Нам понадобится настоящий "Интер", - добавил Индзаги.

Напомним, что 20 февраля итальянский "Интер" сыграет против "Атлетико Мадрид" в рамках Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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