Альмерия установила антирекорд Ла Лиги за всю историю турнира

В 25-м туре Ла Лиги "Альмерия" сыграла вничью с "Гранадой" (1:1). Таким образом команда продолжила свою безвыигрышную серию в турнире.

"Альмерия" не может победить уже 28 игр Примеры подряд (10 ничьих, 18 поражений). По данным Opta, это антирекорд за всю историю Ла Лиги.

Сейчас клуб занимает 20 место в чемпионате. Следующий матч команда проведет 24 февраля против "Атлетико".