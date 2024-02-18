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Альмерия установила антирекорд Ла Лиги за всю историю турнира

Испания

Не очень приятное упоминание клуба

Альмерия установила антирекорд Ла Лиги за всю историю турнира

Фото: Getty Images

Новина українською

В 25-м туре Ла Лиги "Альмерия" сыграла вничью с "Гранадой" (1:1). Таким образом команда продолжила свою безвыигрышную серию в турнире.

"Альмерия" не может победить уже 28 игр Примеры подряд (10 ничьих, 18 поражений). По данным Opta, это антирекорд за всю историю Ла Лиги.

Сейчас клуб занимает 20 место в чемпионате. Следующий матч команда проведет 24 февраля против "Атлетико".

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Ла Лига Альмерия
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Виктор Иванчук
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