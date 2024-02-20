Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вспомнил несостоявшийся трансфер аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса в стан своей команды в преддверии поединка с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Когда они (латиноамериканские игроки - прим.) молоды и едут в Европу, как Лаутаро Мартинес, который собирался присоединиться к нам в "Атлетико", но не присоединился - это говорит о том, что они сильные игроки. Он выбрал другой путь, который оказался хорош с точки зрения его нынешнего развития. Я счастлив, потому что он аргентинец и потому что он в "Интере", - приводит слова Симеоне Atletico Universe в X.