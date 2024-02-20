  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико

Лига Чемпионов

Чоло вспомнил период заинтересованности матрасников в услугах Лаутаро

Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вспомнил несостоявшийся трансфер аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса в стан своей команды в преддверии поединка с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Когда они (латиноамериканские игроки - прим.) молоды и едут в Европу, как Лаутаро Мартинес, который собирался присоединиться к нам в "Атлетико", но не присоединился - это говорит о том, что они сильные игроки. Он выбрал другой путь, который оказался хорош с точки зрения его нынешнего развития. Я счастлив, потому что он аргентинец и потому что он в "Интере", - приводит слова Симеоне Atletico Universe в X.

Симеоне выступал в составе "нерадзурри" в качестве игрока с 1997 по 1999 год.

Напомним, матч между "Интером" и "Атлетико" состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Интер - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Почти знамениты. Атлетико и Интеру, Диего Симеоне и Симоне Индзаги не хватает немногого
yellow-arrow
ПСВ - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости