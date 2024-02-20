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Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за Атлетико
Чоло вспомнил период заинтересованности матрасников в услугах Лаутаро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вспомнил несостоявшийся трансфер аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса в стан своей команды в преддверии поединка с "Интером" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Когда они (латиноамериканские игроки - прим.) молоды и едут в Европу, как Лаутаро Мартинес, который собирался присоединиться к нам в "Атлетико", но не присоединился - это говорит о том, что они сильные игроки. Он выбрал другой путь, который оказался хорош с точки зрения его нынешнего развития. Я счастлив, потому что он аргентинец и потому что он в "Интере", - приводит слова Симеоне Atletico Universe в X.
Симеоне выступал в составе "нерадзурри" в качестве игрока с 1997 по 1999 год.
Напомним, матч между "Интером" и "Атлетико" состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по Киеву.
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