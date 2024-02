Люк де Йонг обогнал ван Нистелроя в списке лучших бомбардиров ПСВ в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСВ" Люк де Йонг забил единственный гол своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (1:1).

Таким образом, нидерландский форвард стал лучшим бомбардиром "красно-белых" за всю их историю выступлений в Лиге чемпионов. На достижение этой отметки де Йонгу понадобилось 23 игры. Ранее рекорд принадлежал легендарному Руду ван Нистелроя, на счету которого 8 забитых мячей в 11 поединках.

Ответная встреча между "ПСВ" и "Боруссией" состоится 13-го марта. Матч пройдёт на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

