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Люк де Йонг обогнал ван Нистелроя в списке лучших бомбардиров ПСВ в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Выдающееся достижение

Люк де Йонг обогнал ван Нистелроя в списке лучших бомбардиров ПСВ в Лиге чемпионов

Фото: PSV

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Нападающий "ПСВ" Люк де Йонг забил единственный гол своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (1:1).

Таким образом, нидерландский форвард стал лучшим бомбардиром "красно-белых" за всю их историю выступлений в Лиге чемпионов. На достижение этой отметки де Йонгу понадобилось 23 игры. Ранее рекорд принадлежал легендарному Руду ван Нистелроя, на счету которого 8 забитых мячей в 11 поединках.

Ответная встреча между "ПСВ" и "Боруссией" состоится 13-го марта. Матч пройдёт на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Люк де Йонг ПСВ (Эйндховен) статистика Руд ван Нистелрой
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Источник:
Match of the day
Опубликовал: Александр Бураков
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