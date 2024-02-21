Лаутаро Мартинес - про несостоявшийся трансфер в Атлетико в 2018-м году: Я так рад, что оказался в Интере

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес вспомнил период заинтересованности в своих услугах со стороны мадридского "Атлетико" после очной встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

"Я был близок к подписанию контракта с "Атлетико Мадрид" (в 2018 году - прим.), но этого не произошло. Я так рад, что оказался в "Интере".

Мы развиваемся, у нас отличный состав, и я так рад находиться здесь", - цитирует Лаутаро журналист Фабрицио Романо.