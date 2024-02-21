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Лаутаро Мартинес - про несостоявшийся трансфер в Атлетико в 2018-м году: Я так рад, что оказался в Интере
Форвард доволен принятым решением
фото - Getty Images
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес вспомнил период заинтересованности в своих услугах со стороны мадридского "Атлетико" после очной встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
"Я был близок к подписанию контракта с "Атлетико Мадрид" (в 2018 году - прим.), но этого не произошло. Я так рад, что оказался в "Интере".
Мы развиваемся, у нас отличный состав, и я так рад находиться здесь", - цитирует Лаутаро журналист Фабрицио Романо.
Напомним, в 2018-м году Мартинес, будучи игроком аргентинского "Расинг Авельянеды", был близок к переходу в стан "матрасников", но в конечном итоге выбрал миланский "Интер".
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