Райс - после поражения от Порту: Нам дали по зубам, но мы знаем, что делать

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал поражение своей команды от "Порту" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Когда счет на табло 0:0, вы смотрите на часы, а прошло уже 93 минуты - если вы не собираетесь выиграть игру, то и не проигрывайте её. Может быть, нам стоило проявить немного смекалки в конце, чтобы добиться ничьи на сложном стадионе против сильного соперника.

Мы как коллектив настроены очень позитивно, у нас было отличное начало 2024 года. Мы сделаем выводы из этого матча. Это настоящий удар по зубам, потому что мы пропустили в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать головы. План состоит в том, чтобы вернуться домой, восстановиться, сыграть в Премьер-лиге, и снова готовиться к Лиге чемпионов", - приводит слова хавбека "канониров" Daily Mail.