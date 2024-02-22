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Райс - после поражения от Порту: Нам дали по зубам, но мы знаем, что делать
Англичанин настроен позитивно
Telegraph
Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал поражение своей команды от "Порту" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Когда счет на табло 0:0, вы смотрите на часы, а прошло уже 93 минуты - если вы не собираетесь выиграть игру, то и не проигрывайте её. Может быть, нам стоило проявить немного смекалки в конце, чтобы добиться ничьи на сложном стадионе против сильного соперника.
Мы как коллектив настроены очень позитивно, у нас было отличное начало 2024 года. Мы сделаем выводы из этого матча. Это настоящий удар по зубам, потому что мы пропустили в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать головы. План состоит в том, чтобы вернуться домой, восстановиться, сыграть в Премьер-лиге, и снова готовиться к Лиге чемпионов", - приводит слова хавбека "канониров" Daily Mail.
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