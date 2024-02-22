Тренер Порту ответил Артете на претензии о нежелании играть в футбол

Тренер "Порту" ответил Микелю Артете на претензии о нежелании играть в футбол.

После поражения от "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) тренер "Арсенала" заявил: "Мы хотели играть. У нас не было недостатка в агрессии. Мы столкнулись с очень низким блоком, командой, которая не собиралась играть".

Сержиу Консейсау прокомментировал реплику Артеты.

"Это мнение. Они хотели играть, мы хотели побеждать.

Артета - воспитанник Пепа Гвардиолы, самого титулованного тренера в мире. Они думают, что лучший способ победить соперников - больше владеть мячом, но это зависит от команды и ее игроков.

У нас было 40% владения мячом, что не является скандалом. Я был бы не против иметь 30% и выиграть. Все зависит от того, что вы делаете с мячом в рамках стратегии для забивания голов", - заявил тренер "Порту".