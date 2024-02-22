С развязкой на 94-й минуте. Порту — Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

"Порту" как обычно удивляет в Европе — теперь он по делу победил одного из лидеров АПЛ. "Драконы" дважды пробили в створ и раз — в каркас. У "Канониров" - ничего.

Понятно, что в Лондоне будет другой футбол, но если кто-то думал, что в этой паре нет интриги — сегодня "Порту" убедил всех в обратном.

1/8 финала Лиги чемпионов. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Галено, 90+4