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С развязкой на 94-й минуте. Порту — Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Справедливо

С развязкой на 94-й минуте. Порту — Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan

UA-Футбол
Новина українською

"Порту" как обычно удивляет в Европе — теперь он по делу победил одного из лидеров АПЛ. "Драконы" дважды пробили в створ и раз — в каркас. У "Канониров" - ничего.

Понятно, что в Лондоне будет другой футбол, но если кто-то думал, что в этой паре нет интриги — сегодня "Порту" убедил всех в обратном.

1/8 финала Лиги чемпионов. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Галено, 90+4

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