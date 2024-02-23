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Хавбек ПСВ признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСВ" Джои Верман признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Футболист поразил своей игрой в матче против "Боруссии Д". Верман преодолел 12.36 км, отдал 83% точных передач.
Второе место занял форвард "Барселоны" Роберт Левандовский. Претендентами на звание "Лучшего игрока ЛЧ УЕФА" также были: вингер "Порту" Галено и нападающий "Интера" Марко Арнаутович.
???? PSV midfielder Joey Veerman voted Player of the Week ????#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/icW95h7ktC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2024
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