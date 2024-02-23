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Хавбек ПСВ признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели в ЛЧ

Хавбек ПСВ признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "ПСВ" Джои Верман признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.

Футболист поразил своей игрой в матче против "Боруссии Д". Верман преодолел 12.36 км, отдал 83% точных передач.

Второе место занял форвард "Барселоны" Роберт Левандовский. Претендентами на звание "Лучшего игрока ЛЧ УЕФА" также были: вингер "Порту" Галено и нападающий "Интера" Марко Арнаутович.

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Источник:
Champions League
Опубликовал: Екатерина Власова
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