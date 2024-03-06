Сарри - после вылета с 1/8 ЛЧ: В этот раз нам противостояла настоящая Бавария

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри отметил более высокий уровень футбола "Баварии" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов по сравнению с первой встречей между командами в Риме.

"В первом тайме мы хорошо сыграли против команды, которая, в отличие от своих недавних матчей, играла как настоящая "Бавария". Это было ожидаемо, такие команды часто повышают свой уровень в Лиге чемпионов.

"Мы оставались в игре до второго гола, у нас были шансы открыть счёт. Я не думаю, что счет 0:1 лишил бы нас надежды, но второй гол привел к тому, что мы ушли в раздевалку очень разочарованными, не имея уверенности, что нам удастся всё изменить", - сказал специалист в интервью Sky Sports.