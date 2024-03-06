  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сарри - после вылета с 1/8 ЛЧ: В этот раз нам противостояла настоящая Бавария
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сарри - после вылета с 1/8 ЛЧ: В этот раз нам противостояла настоящая Бавария

Лига Чемпионов

Итальянец отметил прогресс соперника

Сарри - после вылета с 1/8 ЛЧ: В этот раз нам противостояла настоящая Бавария

Laziali

Новина українською

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри отметил более высокий уровень футбола "Баварии" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов по сравнению с первой встречей между командами в Риме.

"В первом тайме мы хорошо сыграли против команды, которая, в отличие от своих недавних матчей, играла как настоящая "Бавария". Это было ожидаемо, такие команды часто повышают свой уровень в Лиге чемпионов.

"Мы оставались в игре до второго гола, у нас были шансы открыть счёт. Я не думаю, что счет 0:1 лишил бы нас надежды, но второй гол привел к тому, что мы ушли в раздевалку очень разочарованными, не имея уверенности, что нам удастся всё изменить", - сказал специалист в интервью Sky Sports.

Напомним, вчера "Лацио" покинул Лигу чемпионов после выездного поражения от "Баварии" со счётом 0:3. Первая игра завершилась в пользу римского клуба - 1:0.

По теме
yellow-arrow
Кейн - после дубля в ворота Лацио: Хороший сезон для меня в плане голов, но Бавария может добиться большего
yellow-arrow
Президент Баварии прокомментировал будущее Тухеля в клубе после победы над Лацио в ЛЧ
yellow-arrow
Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из ПСЖ
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лацио (Рим) Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости