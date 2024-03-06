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Сарри - после вылета с 1/8 ЛЧ: В этот раз нам противостояла настоящая Бавария
Итальянец отметил прогресс соперника
Laziali
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри отметил более высокий уровень футбола "Баварии" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов по сравнению с первой встречей между командами в Риме.
"В первом тайме мы хорошо сыграли против команды, которая, в отличие от своих недавних матчей, играла как настоящая "Бавария". Это было ожидаемо, такие команды часто повышают свой уровень в Лиге чемпионов.
"Мы оставались в игре до второго гола, у нас были шансы открыть счёт. Я не думаю, что счет 0:1 лишил бы нас надежды, но второй гол привел к тому, что мы ушли в раздевалку очень разочарованными, не имея уверенности, что нам удастся всё изменить", - сказал специалист в интервью Sky Sports.
Напомним, вчера "Лацио" покинул Лигу чемпионов после выездного поражения от "Баварии" со счётом 0:3. Первая игра завершилась в пользу римского клуба - 1:0.
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