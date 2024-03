57 сухарей. Нойер повторил рекорд Касильяса по количеству сухих матчей в ЛЧ

Голкипер " Баварии " Мануэль Нойер, отстоял на ноль в ответном матче 1/8 финала с "Лацио" (3:0), и таким образом, довел количество своих "сухих" игр в этом турнире до 57.

Немец повторил достижение испанца Икера Касильяса, у которого такое же количество сухих матчей.

Однако при этом нужно упомянуть, что для таких результатов Касильясу понадобилось 177 матчей, а Нойеру – только 136.

Нойер принимает участие в матчах Лиги чемпионов с сезона 2007/08. Тогда он еще был игроком "Шальке", и первый "сухой" поединок провел на стадии 1/8 финала против "Порту", сумев не только оставить свои ворота в неприкосновенности, но и отразить два пенальти в послематчевой серии. За "Баварию" 37-летний голкипер выступает с 2011.

57 - Manuel Neuer wahrt in seinem 136. Spiel in der #UCL zum 57. Mal eine Weiße Weste und stellt damit den CL-Rekord von Iker Casillas ein (57 in 177 Partien):



