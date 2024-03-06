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57 сухарей. Нойер повторил рекорд Касильяса по количеству сухих матчей в ЛЧ
Но немец провел меньше матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "
Немец повторил достижение испанца Икера Касильяса, у которого такое же количество сухих матчей.
Однако при этом нужно упомянуть, что для таких результатов Касильясу понадобилось 177 матчей, а Нойеру – только 136.
Нойер принимает участие в матчах Лиги чемпионов с сезона 2007/08. Тогда он еще был игроком "Шальке", и первый "сухой" поединок провел на стадии 1/8 финала против "Порту", сумев не только оставить свои ворота в неприкосновенности, но и отразить два пенальти в послематчевой серии. За "Баварию" 37-летний голкипер выступает с 2011.
57 - Manuel Neuer wahrt in seinem 136. Spiel in der #UCL zum 57. Mal eine Weiße Weste und stellt damit den CL-Rekord von Iker Casillas ein (57 in 177 Partien):— OptaFranz (@OptaFranz) March 5, 2024
????Manuel Neuer (57)
????Iker Casillas (57)
????Gianluigi Buffon (52)
Wall. #FCBLAZ @FCBayern pic.twitter.com/qw2F7Pfllb
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