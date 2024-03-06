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57 сухарей. Нойер повторил рекорд Касильяса по количеству сухих матчей в ЛЧ

Лига Чемпионов

Но немец провел меньше матчей

57 сухарей. Нойер повторил рекорд Касильяса по количеству сухих матчей в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, отстоял на ноль в ответном матче 1/8 финала с "Лацио" (3:0), и таким образом, довел количество своих "сухих" игр в этом турнире до 57.

Немец повторил достижение испанца Икера Касильяса, у которого такое же количество сухих матчей.

Однако при этом нужно упомянуть, что для таких результатов Касильясу понадобилось 177 матчей, а Нойеру – только 136.

Нойер принимает участие в матчах Лиги чемпионов с сезона 2007/08. Тогда он еще был игроком "Шальке", и первый "сухой" поединок провел на стадии 1/8 финала против "Порту", сумев не только оставить свои ворота в неприкосновенности, но и отразить два пенальти в послематчевой серии. За "Баварию" 37-летний голкипер выступает с 2011.

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