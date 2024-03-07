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Анчелотти - после 1:1 с Лейпцигом: Мы сыграли плохо, надо признать свою вину
Коуч сливочных трезво оценивает выступление команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что игроки не выполнили его установку на ответный матч с "РБ Лейпциг" (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это был плохой матч. Плохо сыграно. С небольшой интенсивностью, с волнением...
Психологический аспект многое обусловил. Мы играли против качественного соперника, которому нечего терять, а мы с самого начала действовали медленно. Мы страдали на поле, но главным было выйти в четвертьфинал.
Идея заключалась в том, чтобы больше прессинговать. И делать это энергично. А реальность такова, что мы играли очень медленно и низким блоком. Это была не лучшая ночь. Мы должны признать свою вину. Иногда такое может случиться и в Лиге Чемпионов. Это произошло дома с "Челси" в 2022 году. Мы должны спокойно оценить случившееся. На данный момент "Реал" ведёт в Ла Лиге с отрывом в семь очков. Мы должны быть самокритичными, но не слишком", - цитирует итальянца Managing Madrid.
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