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Гвардиола прокомментировал седьмой подряд выход Манчестер Сити в четвертьфинал ЛЧ

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Пеп доволен новым достижением клуба

Гвардиола прокомментировал седьмой подряд выход Манчестер Сити в четвертьфинал ЛЧ

Фото: mancity.com

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды на следующую стадию Лиги чемпионов после победы в 1/8 финала над "Копенгагеном" (6:2 по сумме двух встреч).

"Важно то, что мы проходим в четвертьфинал уже седьмой год подряд, это весьма впечатляет. "Сити" пользуется большим уважением со стороны наших оппонентов. Цифры налицо — это наша стабильность.

Я помню, когда я приехал сюда, в клубе не верили, что мы сможем это сделать. Здесь не было такого давления, как в "Баварии" или "Барселоне". Там спрос на результат был всегда.

Проблема в том, что у тренеров в современном футболе нет времени. Но мне дали время, и поэтому надо отдать должное руководству за то, что согласились принять этот процесс. Теперь мы — команда, которая верит в свои силы", - цитирует Гвардиолу BBC.

Подопечные Гвардиолы пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов в седьмой раз подряд. Последний раз за один шаг до этой стадии "горожан" остановил "Монако" в 2017 году.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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