Гвардиола прокомментировал седьмой подряд выход Манчестер Сити в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды на следующую стадию Лиги чемпионов после победы в 1/8 финала над "Копенгагеном" (6:2 по сумме двух встреч).

"Важно то, что мы проходим в четвертьфинал уже седьмой год подряд, это весьма впечатляет. "Сити" пользуется большим уважением со стороны наших оппонентов. Цифры налицо — это наша стабильность.

Я помню, когда я приехал сюда, в клубе не верили, что мы сможем это сделать. Здесь не было такого давления, как в "Баварии" или "Барселоне". Там спрос на результат был всегда.

Проблема в том, что у тренеров в современном футболе нет времени. Но мне дали время, и поэтому надо отдать должное руководству за то, что согласились принять этот процесс. Теперь мы — команда, которая верит в свои силы", - цитирует Гвардиолу BBC.