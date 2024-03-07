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Каррагер: Не думаю, что Реал сейчас находится на одном уровне с лучшими командами Европы

Лига Чемпионов

Экс-защитник мерсисайдцев не видит Реал в числе фаворитов на ЛЧ

Каррагер: Не думаю, что Реал сейчас находится на одном уровне с лучшими командами Европы

Teamtalk

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Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер, оценил выступление мадридского "Реала" в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом".

"Лейпциг" был великолепен в обеих играх. "Реалу" просто помогла пройти дальше аура "Сантьяго Бернабеу". Но такое выступление не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в соревновании.

Я чувствую, что им далеко до "Манчестер Сити" и, возможно, миланского "Интера" и "Арсенала".

Не думаю, что они сейчас находятся на одном уровне с лучшими командами Европы", - добавил Каррагер.

Напомним, "сливочные" прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, с трудом обыграв "Лейпциг" со счётом 2:1 по сумме двух встреч.

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Лига чемпионов Джейми Каррагер Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
tbr football
Опубликовал: Александр Бураков
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