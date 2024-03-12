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Арсенал – Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Кай Хаверц становится новым героем "канониров"

Арсенал – Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Март уже традиционно является самым результативным месяцем для Кая Хаверца, он всегда забивал наибольшее количество голов во всем сезоне именно в этом месяце. Так было в "Челси" и, кажется, так происходит и в "Арсенале".

Немец на прошлой неделе забил победный гол против "Брентфорда" на последних минутах. Получится ли у него повторить подобный трюк в Лиге Чемпионов в противостоянии с "Порту"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 12 марта.

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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

12 марта. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Арсенал" — "Порту"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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