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Арсенал – Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Кай Хаверц становится новым героем "канониров"
Getty Images / Global Images Ukraine
Март уже традиционно является самым результативным месяцем для Кая Хаверца, он всегда забивал наибольшее количество голов во всем сезоне именно в этом месяце. Так было в "Челси" и, кажется, так происходит и в "Арсенале".
Немец на прошлой неделе забил победный гол против "Брентфорда" на последних минутах. Получится ли у него повторить подобный трюк в Лиге Чемпионов в противостоянии с "Порту"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 12 марта.
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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
12 марта. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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